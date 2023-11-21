AFYON-BAKAN ÖZHASEKİ,AFYONKARAHİSAR'DA AÇILIŞA KATILDI

Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (3)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak'taki programını ardından Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uzun Çarşı ve Sokak Sağlıklaştırma 3'üncü Etap Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (3)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak'taki programını ardından Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uzun Çarşı ve Sokak Sağlıklaştırma 3'üncü Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon konut ve 6 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm var. Ülkemiz sathında yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerimizde kentsel dönüşümü doğru bir şekilde yapmamız lazım. 2012'den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak kullanıldı" dedi.

'200-300 BELEDİYENİZ VAR, NE OLUR KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLASINLAR'

Bakan Özhaseki, İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm konusuna da dikkati çekti. CHP'li belediyelere de kentsel dönüşüm yapmaları çağrısında bulunan Bakan Özhaseki, "İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz, çıkıyorlar, 'Efendim sizin bu yaptığınız kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm' diyorlar. Dedim ki 'Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) sizden rica ediyorum 200-300 belediyeniz var, ne olur kentsel dönüşüme başlasınlar. Ama Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmasınlar, istemiyoruz.' Bundan 'Siz rantsal dönüşüm yapıyorsunuz' diyerek kaçamazsınız. 'Söyleyin de belediye başkanlarınız bir an önce başlasınlar' dedim. Her türlü desteği vermeye hazırım. Bakanlıkta bir ağabeyleri oturuyor diye düşünsünler ve gelsinler. Yeter ki kentsel dönüşüme başlasınlar ve yeter ki evlerimizi depreme hazır hale getirsinler. Sonuna kadar destek, hadi buyurun hodri meydan. Ama ne yazık ki yok. Ama burada (Afyonkarahisar) mani olunan bir bölüm var ben de biliyorum. Kimler mani oluyorsa vebaldeler. Lütfen yeniden başlayın. Burayı yeniden ihya edelim" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ AYIN SONUNDA 41 BİN KONUT VE 5 BİN KÖY EVİNİ TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan konutların hızla devam ettiğini ifade etti. Bölgede aralık ayı sonunda 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslim edilmesinin planlandığını belirten Bakan Özhaseki, "6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık. 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda 41 bin konut ve 5 bin köy evini teslim edeceğiz. İnşası devam eden 200 bin konutun dışında Yerinde Dönüşüm Projemizle bölgenin imar ve ihya sürecini, bakanlığımızın denetiminde hızlandıracağız. Bakanlık olarak afet bölgesindeki şehir meydanlarını, kent meydanlarını da biz yapacağız. Yine hafif çelikten 100 bin köy evini inşa etmek için 'Bismillah' diyoruz" diye konuştu.

'20 MİLYON TL YATIRIMLA 109 DÜKKANIN CEPHE İYİLEŞTİRMESİNİ YAPTIK'

Bakan Özhaseki, bakanlık olarak sadece kentsel dönüşüm yapmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Cadde ve sokak sağlıklaştırmalarından millet bahçelerine, sosyal konut çalışmalarından çevre projelerine, şehir meydanlarından altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar her alanda faaliyette bulunuyoruz. Bu anlamda cadde ve sokaklarımızı da güzelleştiriyor, mahalle kültürünü yaşatmaya gayret ediyoruz. Kimlikli, caddeler, sokaklar, yaşam alanları inşa ediyoruz. Yine bugün tarihi Uzun Çarşı yeni yüzüyle vatandaşlarımıza sunuluyor. 20 milyon TL yatırımla Burmalı mahallemizde, Millet Caddesi'ndeki, diğer adıyla Uzun Çarşı'daki 109 dükkanın cephe iyileştirmesini yaptık. Bu kapsamda dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirildi ve peyzaj düzenlemeleriyle yol ve kaldırımlar yeniden oluşturuldu. Bizim en temel gayemiz, şehirlerimizi, vatandaşlarımızın yaşam alanlarını kimlikli şekilde inşa etmektir. Bu amaca yönelik en mühim çalışmalar da işte Uzun Çarşımız gibi, tarihi vasfa sahip eserlerimizi hem aslına uygun hem de çağa uygun olarak yaşatmaya, ayakta tutmaya yönelik olanlardır. Ben bu çalışma vesilesiyle Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki ve protokol üyeleri, Uzun Çarşı için kurdele kesti. Ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için Filistin bayrağının renklerindeki yeşil, kırmızı, siyah ve beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. (DHA)