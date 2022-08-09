Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim (2)

'OKULLARIN DEPREME EN DAYANIKLI MEKANLAR OLMASINI İSTİYORUZ'

Uşak programı kapsamında Uşak Valisi Turan Ergün'ü ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak'ın tüm eğitim yatırımlarıyla ilgili 2022 yılı için tahsis edilen bütçenin 100 milyon lira olduğunu, yapılan değerlendirme sonucunda 280 milyon liralık ek ilave yatırımla Uşak'ın yatırımını 380 milyon liraya çıkarttıklarını söyledi. Açıklamasında okullarda depreme karşı güçlendirme, yıkım ve yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bakan Özer, "Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz. Kentteki güçlendirme çalışmalarını bu yıl itibarıyla bitireceğiz. Bu kapsama alınan 40 okuldan 8'ini tamamlandık. 13'ünde çalışmalar devam ediyor. Geriye kalanları da ilave 100 milyon liralık ödenekle tamamlayıp Uşak'ı güçlendirmeyle ilgili hiçbir sorundan bahsedilmeyen bir il haline getireceğiz" dedi.

Bakan Özer daha sonra Uşak Belediyesi ile AK Parti Uşak İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/ UŞAK,