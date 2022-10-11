Bakan Özer: "Bugün itibariyle 857 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemimiz oldu"
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"2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılarak bir konuşma yaptı.
"2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılarak bir konuşma yaptı.
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Kaynak: AA / Güncel