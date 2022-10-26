Bakan Özer: 28 Şubat mimarlarının bize söyleyeceği hiçbir şey yok

ZEYTİNBURNU Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "28 Şubat süreci mimarlarının bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok.

ZEYTİNBURNU Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "28 Şubat süreci mimarlarının bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bin 200 öğrenci kapasitesine sahip Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun resmi açılış programına katıldı. Programda Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Grubu'nun müzik dinletisiyle devam etti. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Bakan Özer, okulu gezdi.

"ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR 20 YIL İÇERİSİNDE ORTADAN KALDIRILDI"

28 ŞUBAT MİMARLARININ BİZE SÖYLEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK

Özer, "Türkiye'de eğitimde yeni başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Şuna emin olun 28 Şubat süreci mimarlarının bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok" dedi.