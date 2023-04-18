Bakan Nebati'den "Yurt dışında fiyatlar düşüyor, siz neden düşüremiyorsunuz" sorusuna yanıt: Mayıstan itibaren gevşeme olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı programda enerji fiyatlarına ilişkin "Yurt dışında fiyatlar düştü. Siz neden fiyatları düşürmüyorsunuz?" eleştirilerine yanıt verdi. Muhalefetin söyleminin doğru olmadığını belirten Bakan Nebati, "Yurt dışında fiyatlar düştü de bizim sübvanse ettiğimiz kısmı karşılamıyor ki. Biz hala sübvanse ediyoruz. Çok rahat biz şekilde şunu söyleyebiliriz: Mayıs ayından itibaren bu fiyatlardaki gevşeme çok daha görünür bir hale dönüşecek." dedi.