Bakan Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı'yla Türkiye'de müsilajla mücadele projesi geliştireceklerini bildirdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ile Türkiye ölçeğinde yaklaşık 600 milyon avroluk yeni bir finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında proje geliştireceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'te dün AFD Genel Müdürü Christophe Lecourtier ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili, Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, küresel sıcaklık ortalamasının sanayi öncesi döneme göre 1,43 santigrat derece arttığına ve sellerin, kuraklığın, afetlerin giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, iklim krizi ile mücadele konusunda hedeflerin uygulamaya konması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda COP31 Eylem Planı'nı 10 başlıkta ele aldıklarını anlatan Bakan Kurum, ortaya konulan bu hedeflerin hayata geçirilmesi için finansal ve teknolojik erişimin de önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, dün Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile görüştüklerini ve yaşanan afetlerde erken uyarı sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirterek, COP31'de bir proje olarak bu konuda adımlar atılacağını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile de temaslarda bulunduğunu aktaran Kurum, "Bundan sonraki ticaretin, üretimin ve istihdamın ne kadar önemli olduğunu ve aslında oyunun kurallarının iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında kurulmasının gerekliliğini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kurum, OECD ile COP31 arasında stratejik işbirliği kurduklarını da yineleyerek AFD'ye ziyaretlerine değindi.

Kurum, "Fransa Kalkınma Ajansı da bu sürecin önemli bir parçası. Bu hedefleri hayata geçirebilmeniz için finansa erişmeniz gerekiyor. Bu kapsamda gerçekten bugüne kadar çok önemli projelere destek sağladılar gerek Türkiye'de gerekse dünyada." diye konuştu.

AFD ile birlikte Türkiye ölçeğinde yaklaşık 600 milyon avroluk yeni bir finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında bir proje geliştireceklerini belirten Kurum, "Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması var, denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin arttırılması var ve orada azot ve fosfor miktarını azaltacak, oksijeni denizdeki ekosistemi yeniden canlandıracak adımları atacağız." dedi.

Kurum, AFD'nin güçlü işbirliğiyle COP31'e hazırlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu eylem gündemini gerçekleştirecek bir finansman desteğiyle burada birlikte süreci yürütüyor olacağız. Antalya'ya giden yolda ortaya konan hedefleri hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda irade ortaya koymuş ve bu iradeyi hayata geçirmiştir. En son örneği de işte deprem bölgesinde gördük. İki yılda 455 bin konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Türkiye'nin bu birikimini Türkiye'nin bu tecrübesini tüm dünyaya aktarmak istiyoruz."

"COP31'e kadar teknik düzeyde çok sayıda toplantı devam edecek"

AFD Genel Müdürü Christophe Lecourtier de COP31 Başkanı Kurum'u Paris'teki AFD binasında ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını dile getirdi.

2015'te imzalanan Paris Anlaşması'ndan bu yana COP'ların oluşturduğu dinamiğin Fransa ve AFD açısından önemli olduğunu söyleyen Lecourtier, AFD'nin başat hedefinin dünyanın dört bir yanında, yenilenebilir enerjilere geçiş gibi konularda yıllık 6 milyar avronun üzerinde projeyi finanse etmek olduğunu ifade etti.

Lecourtier, bugün Paris'te yaptıkları toplantının bu açıdan önemli olduğunu, bu konuların halihazırda Fransa-Türkiye ilişkilerinin gündeminde yer aldığını aktardı.

"Bakan (Kurum) bundan bahsetti. Marmara Denizi'nde uyum çalışmaları, Türk sanayi yapısının temiz enerjilere geçişi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konular söz konusu." diyen Lecourtier, yaklaşık 15 yıldır, COP31'in ruhuna tam olarak karşılık gelen projelere çok miktarda yatırım yaptıklarını belirtti.

Lecourtier, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, Bakan'ın (Kurum) temsil ettiği ve büyük bir karizma ile ortaya koyduğu harekete geçme gerekliliğini bugün Antalya'ya taşıyabileceğiz. Bunu, Fransa-Türkiye işbirliğimizin çok somut örnekleriyle ve elbette bunun ötesinde diğer ortaklara ve diğer ülkelere başka konularda hitap etme imkanıyla yapacağız. Ülkelerimiz arasındaki ikili işbirliği, hem Fransa ve Türkiye için hem de dünyanın geri kalanı için yapacak daha fazla şeyle Antalya'daki COP31'e gelmemizi sağlayacak. Bu son derece önemli bir an ve Bakan ile birlikte bunun hazırlığını yapabilmiş olmaktan büyük onur duyduk. Elbette COP31'e kadar teknik düzeyde çok sayıda toplantı devam edecek."

Kaynak: AA