Bakan Kurum, faizsiz ev, iş yeri ve araç alımında yeni dönemin detaylarını açıkladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası güvencesi ile faizsiz ev, iş yeri ve araç alımı programının detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz Finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç veya iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen programda 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı güvencesinin devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Programa Bakan Kurum ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök ve davetliler katıldı. Programın detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün, burada devlet güvencesi olan faizsiz çözümler sunarak insanımızı ev araba ve iş yeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz. Uzun dönemli bir çalışmanın ürünü olan emlak, katılım, tasarruf, finansman sistemimizi aziz milletimize kazandırıyoruz. Vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyor, bütün yolları açıyor, bütün imkanları seferber ediyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse, herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için sayısız kampanyalar düzenledik. Projeler yaptık. Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine bu noktada; yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla; gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDEREREK 'İMAR HAKKI AKTARIMI' GETİRDİK

Bakan Kurum, "Şehirlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak geriye tek bir hikaye bırakmayacağız. Yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak; geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız. Son olarak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğimizle uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait arazisi kamu hizmet alanında kalan, yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek "İmar Hakkı Aktarımıö getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza; orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek; hem de vatandaşımızın orada hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçirebileceğiz. Geçtiğimiz ay İstanbulumuzda Gayrimenkul Yatırım Sertifikası'nı milletimizin istifadesine sunduk. Vatandaşımıza küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sağladık. Şimdi de vatandaşımızın sadece ev değil, işyeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle, bir ilki hayata geçiriyor; Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz" şeklinde konuştu.

'BU SİSTEMDE KESİNLİKLE FAİZ YOKTUR, DOĞRUDAN DOĞRUYA DEVLET GÜVENCESİ VARDIR'

Bakan Kurum, "Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız; kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz Finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç veya iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci Modelimizde çekiliş sistemi olacak. Her ay toplu konut ihalesi başkanlığımızla yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak, burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekte de ister evini, ister arabasını, ister işyerini vatandaşımız alabilecek. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, 'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman' modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayacak; çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlere bölerek evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından bu tutar karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, dükkanını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek. Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, hem Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte projeler geliştireceğiz ve bu projeleri çok yakın zamanda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'ni milletimize duyuracağız ve bu sistemle birlikte de İstanbulumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ güvencesiyle Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Devletimizin geliştirdiği bu sistemin getireceği büyük kolaylıklar ışığında şunu da ifade etmek istiyorum. Ardı ardına koyduğumuz burada yenilikçi konut, iş yeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğu refahını sağlamaktan başka gayemiz ve işin sonunda da milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur. Bu kapsamda bu yolda geliştirdiğimiz tüm projelerimizi milletimize sunmaya, milletimizin yarınları için, vatandaş için yine gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. TOKİ'mizde emlak konutumuzla ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paydaşlarımızla milletimize yeni fırsat kapıları açmayı sürdüreceğiz" dedi.