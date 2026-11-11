Bakan Kurum: Antalya'yı, vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünya liderlerine iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması çağrısında bulunarak, "Gelin, Antalya'yı vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Devlet ve Hükümet Başkanları Üst Düzey Oturumu'nun birinci bölümü, Anadolu Salonu'nda düzenlendi. Resmi açılışta COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, BM Genel Kurul Başkanı Dr. Khalilur Rahman ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell birer konuşma yaptı.

Dünya liderlerine hitap eden Bakan Kurum, konuşmasına 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Mimar Sinan'a yaptırdığı su yollarını anlatarak başladı. Yüzyıllar boyunca İstanbul'a hizmet eden bu yatırımı örnek gösteren Kurum, devlet yönetiminde uzun vadeli düşünmenin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinin de aynı anlayışın ürünü olduğunu belirten Bakan Kurum, şehirlerin, enerjinin, sanayinin, teknolojinin ve çevrenin gelecek nesiller düşünülerek şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gerçekleştirdiği yeniden inşa çalışmalarına değinen Kurum, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemini vurguladı. Deprem bölgesinde yüz binlerce konutun kısa sürede inşa edildiğini anlatan Kurum, Türkiye'nin bu tecrübesini iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Dirençliliğin yalnızca afet sonrasında yeniden ayağa kalkmak olmadığını belirten Bakan Kurum, gelecekte karşılaşılabilecek risklerin bugünden hesaba katılması gerektiğini kaydetti.

'1,5 DERECE HEDEFİ'

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin ortak pusula olması gerektiğini belirten Kurum, 2024 yılında küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat dereceden fazla üzerine çıktığını hatırlattı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sel, heyelan, deniz seviyesindeki yükselme ve diğer iklim kaynaklı afetlere dikkati çeken Kurum, zaman kaybedilmeden uygulama kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğinin artık yalnızca çevre meselesi olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, enerji, sanayi, tarım, kalkınma, gıda ve milli güvenlik politikalarının da ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

'35'E 35 HEDEFİ'

COP31 Başkanlığı olarak Avustralya ile birlikte Antalya'da üç temel alanda ilerleme sağlamayı amaçladıklarını açıklayan Kurum, bunlardan ilkinin ulusal iklim hedeflerinin somut yatırım programlarına dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Kurum, '35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü' ile 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Kurum, bu girişimin enerji güvenliği, temiz teknolojiler ve adil enerji dönüşümü açısından küresel iş birliği fırsatı sunduğunu kaydetti.

'SIFIR ATIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ne de değinen Kurum, sınırsız kaynak tüketimine dayalı kalkınma anlayışının sürdürülemez olduğunu vurguladı. Sıfır Atık Hareketi, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılmasını iklim eyleminin somut araçları olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Kurum, kaynakların verimli kullanılmasının hem çevrenin korunmasına hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

FİNANSMANA ERİŞİM

İkinci önceliklerinin iklim finansmanında taahhütlerden erişime geçilmesi olduğunu açıklayan Kurum, iklim projelerinin finansman beklerken yıllar kaybettiğini söyledi. Kaynakların yatırıma dönüşememesinin ve ülkelerin borç yüküyle karşı karşıya kalmasının iklim mücadelesini yavaşlattığını belirten Bakan Kurum, finansmana daha hızlı ve kolay erişim sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kurum, COP31 Başkanlığı tarafından geliştirilen 'İklim Uygulama Köprüsü' girişiminin ulusal hedeflerini projelerle, projeleri finansmanla, finansmanı da teknoloji ve uzmanlıkla buluşturmayı amaçladığını anlattı.

İKLİM ADALETİ

Üçüncü önceliklerinin dirençli kalkınmayı ulusal politikaların merkezine taşımak olduğunu belirten Kurum, şehirlerin, su kaynaklarının, tarım sistemlerinin ve kritik altyapının geleceğin iklim risklerine hazırlanması gerektiğini söyledi. Kurum, iklim mücadelesinin temelinde adaletin bulunması gerektiğini vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma haklarının gözetilmesi, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin doğu ile batı, kuzey ile güney arasında uzlaşının güçlendirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

'BUGÜNÜN İŞARETLERİNDEN YARININ İHTİYAÇLARINI OKUYALIM'

Konuşmasının sonunda dünya liderlerine ortak hareket etme çağrısında bulunan Kurum, bugün alınacak kararların gelecek nesillerin yaşamını doğrudan etkileyeceğini belirtti. İklim mücadelesinde siyasi iradenin somut uygulamalara dönüşmesinin önemini vurgulayan Kurum, "Gelin bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyalım. Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım. Gelin, Antalya'yı vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim" diye konuştu.

Kurum, gelecek kuşakların bugünün liderlerini değerlendirirken, 'Onlar geleceği gördüler, sorumluluk aldılar ve ömürlerinden daha uzun yaşayacak kararlar verdiler' diyebilmesini istediklerini belirterek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı