Bakan Kirişçi: "Orman köylüsüne ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz"

KÜTAHYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne, ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz" dedi.

Kütahya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir karış toprak boş kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla bu bir karış toprağın boş kalmaması için de biz iki yıl üst üste boş kalan alanların ondan sonraki yıllarda mülk sahibine kirası ödenmek kaydıyla kiralanması uygulamasını getiriyoruz. Mülkiyet hakkıyla, kullanım hakkını da böylelikle ayırmış oluyoruz. Tabii ki yüzde 56 gibi önemli bir bölümü orman olan Kütahya'mızda ormanla ilgili de düzenlemeler, çok sayıda orman köylümüz var. ORKÖY'den yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların ne kadar zor şartlarda ormanlarımızı sahiplendiğini biliyoruz. Bu çerçevede de özellikle orman köylülerimizi ekonomik olarak rahatlatacak 4-5 adımımız var. Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne, ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz. Yani önümüzde orman duruyor ve o ormandan ekonomik olarak istifade edemiyor veya yeterince istifade edemediğinizi düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla orman ürünlerinden elde edilen gelirin yüzde 10'unu o bölgedeki orman köylülerine vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından hibe desteği alan üreticilere temsili çeklerini takdim etti.