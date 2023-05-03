Bakan Kirişçi: 31 uçak için 286 milyon dolar ödedik

BAKAN KİRİŞÇİ: 31 UÇAK İÇİN 286 MİLYON DOLAR ÖDEDİK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, törende konuştu. Bakan Kirişci, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Genel müdürlük olarak, bakanlık olarak asli işimiz yangın çıktıktan sonra riski yönetmek. Dolayısıyla böyle bir risk yönetimi konusunda bakanlığımız mevcut çalışmalarına yenilerini ekleyecektir. Toplamda 31 hava aracımız olacak. Ayrıca kiraladığımız helikopter ve uçaklarımızla, İHA'larla ilgili de süreç devam ediyor. Uçakların içerisinde öyle bir uçak var ki, mutlaka uçaktan sadece genel müdürlüğümüz değil, ülkemizin bütün birimlerinin istifade etmesi beni bir vatandaş olarak mutlu eder. Çünkü uçak 10 milyon dolar, 10 milyon dolar da bu uçağın donatılarına para verdik. Bu 31 uçak için ödediğimiz para bugün için 286 milyon dolar. Türk Lirası olarak da 6 milyar mertebesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir 20 milyon dolarlık bir aracı bütün kurumlarımızın mutlaka istifadesine sunmamız bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılama noktasında esas olmalıdır" dedi.