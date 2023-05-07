Bakan Kasapoğlu Maratonİzmir'de start verdi

SPOR Maraton İzmir'de startı Bakan Kasapoğlu yaptı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - İzmir 1'inci Bölge Milletvekili adayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'nda startı gerçekleştirdi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden saat 09.15'e verilen startın ardından binlerce sporcu ve vatandaş kıyasıya yarıştı. Üstü açık otobüsün üzerinden startı veren Kasapoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da eşlik etti. Yarışta katılımcılar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde koşuyu tamamlayacak.