Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan para atıcı Aysel Özgan'ı kutladı - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan para atıcı Aysel Özgan'ı kutladı

AA - Muhammed Boztepe - Güncel
Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan para atıcı Aysel Özgan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın Chateauroux şehrinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan'ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar'ı da tebrik ediyorum."

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

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