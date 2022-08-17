Bakan Karaismailoğlu: "Bu kadar büyük işi aynı anda yapabilmemiz için, ilave finans modelleri üretmemiz lazımdı"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stajyerlerine düzenlediği sunumda konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stajyerlerine düzenlediği sunumda konuştu. (5)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel