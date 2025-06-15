Bakan Işıkhan, Mardin'de İsrail Protestosuna Katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte yer alan önemli isimler arasında Vali Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da bulunuyordu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa'nın, basın açıklamasını okumasının ardından yürüyüş yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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