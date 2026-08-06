Bakan Işıkhan ve ASKON'dan Mesleki Yeterlilikte Yeni İş Birliği

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) arasındaki 'Ulusal Meslek Standardı ve Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Törende konuşan Bakan Işıkhan, çalışma hayatı ve iş dünyasının güncel durumuna dair verimli bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini kaydederek, hem kurumsal iş birliğini güçlendirecek hem de çalışma hayatını geliştirecek yeni adımları görüştüklerini ifade etti. ASKON'un kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma mücadelesinde müstesna bir yeri olduğunu söyleyen Işıkhan, "ASKON üretime, yatırıma, ihracata, istihdama ve ülkemizin rekabet gücüne sağladığı katkılarla iş dünyamızın önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Bu anlamda, özellikle binlerce üyesi ve işletmesiyle ülkemizin istihdam seferberliğine sağlamış oldukları katkıları ve üretime verdikleri değer için de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. ASKON sadece ekonomide değil, ülkemizin birlik ve beraberliğini ilgilendiren en kritik dönüm noktalarında da her zaman ismi ile müsemma, güçlü bir tavır ortaya koymuştur. Anadolu'nun irfanından, değerlerinden, kültüründen aldığı gücü, ülkemizin iyiliği için kullanmış, milli iradenin yanında durmuş, sivil toplumu temsiliyet makamının hakkını vermiştir. Bugün inşallah, gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmeyi, kurumlarımız arasında imzalanacak olan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü ile taçlandırmış olacağız" dedi.

'MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ YAKLAŞIK 3,5 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayan ve nitelikli iş gücünü belgelendiren en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Kurumumuz, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesine, çalışma hayatının değişen ihtiyaçlarına uygun insan kaynağının yetiştirilmesine ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bugün 27 sektörde yürütülen çalışmalarla 244 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiş, son düzenlemelerle de sistemimizin kapsamı daha da genişletilmiştir. Yaklaşık 3,5 milyona ulaşan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, ülkemizin nitelikli iş gücü altyapısının güçlenmesinde de önemli bir seviyeye ulaştığımızı bizlere göstermektedir. Bu başarı kamu kurumlarımızın, sosyal taraflarımızın, iş dünyamızın ve sektör temsilcilerimizin ortak katkısıyla oluşturulan güçlü sosyal diyalog anlayışının bir sonucudur" diye konuştu.

ASKON'un, çalışma hayatının ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, sektörlerin beklentilerinin ulusal yeterlilik sistemine yansıtılması ve çözüm odaklı yaklaşımıyla üstlendiği rolün önemine değinen Bakan Işıkhan, "Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolü bu bakış açımızın da iş birliğimizin de somut bir yansıması olacaktır. Protokol kapsamında sektörün tüm paydaşlarının katkısıyla, tekstil sektöründe yeşil ve dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu altı öncelikli meslek alanına yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları birlikte yürütülecektir. Bu çalışmaların iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu yeni yetkinliklerin kazandırılmasına, nitelikli iş gücünün geliştirilmesine, sanayimizin rekabet gücünün artırılmasına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve MYK Başkanı Aşkın Tören, 'Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı