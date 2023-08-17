Bakan Işıkhan, memur maaşlarına ikinci zam teklifini açıkladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş zamlarına ilişkin kamu işveren heyetinin ikinci teklifini açıklayarak, "2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş zamlarına ilişkin kamu işveren heyetinin ikinci teklifini açıklayarak, "2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi.

'7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında; Bakan Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantı yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil katıldı. Işıkhan, memurlara, işçilere, emekçilere, işverenlere ve dezavantajlı gruplara destek verirken sosyal adalet ve eşitliği gözettiklerini belirterek, "Toplu sözleşme sürecinde gelen tüm talepleri, bu bakış açısı ile değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Sizlerden gelen tekliflerden anlaşıldığı gibi sadece mali haklar değil; sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde 6'ncı dönemde toplu sözleşmeler yolu ile bu kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet koluna yönelik olarak 270 madde, toplamda ise 323 madde üzerinden uzlaşmaya varmıştır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta, üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemizin bulunduğunu göstermektedir" dedi.

'SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİM'

Konfederasyonların teklifleri arasında, olumlu olarak değerlendirdikleri maddelere değinen Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önemli vaatleri arasında yer alan 1'inci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3 bin 600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonlar ile birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 18 yıllık kamu görevlilerin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonlar ile belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarda istişare yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarda yapılması hususlarında da yine çalışmalarımızı iş birliği içinde sürdüreceğiz. Bunun yanında mobbing izleme kurulunda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişare içerinde bulunacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

'YÜZDE 43'Ü BULAN BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR'

Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyetinin ikinci teklifini şöyle açıkladı:

"Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 ay dönem zammı ile birlikte kümülatif artış oranı ise yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de belirtmek isterim. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için hükümet olarak çaba sarf etmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim."