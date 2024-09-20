Üye Girişi
Haberler

Bakan Güler, ASEAN Büyükelçileri ile Görüştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul ederek Türkiye'nin bu ülkelerle olan iş birliğini güçlendirme niyetlerini vurguladı. Ekonomik, savunma ve sosyokültürel alanlarda iş birliğinin arttırılacağına dair mesajlar verdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul etti. Güler, "Son 10 yılda Güneydoğu Asya'daki temsilcilik ağımızı genişlettik ve ASEAN ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin artmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçileri ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmede konuşan Bakan Güler  şunları söyledi:

Asya-Pasifik bölgesi küresel jeopolitiğin merkezinde yer almaktadır

"Dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi ve küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayan Asya-Pasifik bölgesi küresel jeopolitiğin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle bu bölge geleceğin bölgesidir. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik öneme sahip Türkiye aynı zamanda Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve bir Karadeniz ülkesidir. Türkiye'nin 2015 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü'nü elde etmesi, ASEAN ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir.

ASEAN ile  iş birliği çoğunlukla ekonomik alanda ilerlemekte

Türkiye Eylül 2011'den bu yana ASEAN'a bir büyükelçi akredite etti. 2017'den beri Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimiz, Pratik İş Birliği Alanları Belgesi kapsamında çoğunlukla ekonomik ve sosyokültürel alanlarda ilerlemektedir. Önümüzdeki dönemde deniz güvenliği, terörle mücadele, askeri tıp, barışı koruma operasyonları ve kara mayınları gibi alanlarda diğer çalışma gruplarında ASEAN ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapabileceğimizi umuyoruz.

Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur

Filipinler ile ticaret, savunma sanayisi ve sivil havacılık gibi alanlarda verimli iş birliğimiz bulunmaktadır. Son dönemdeki üst düzey görüşmeler ilişkilerimize ivme kazandırdı. Savunma sanayisi ürünlerimize olan ilginizi yakinen takip ediyoruz. Malezya ile pek çok alanda iş birliğimiz bulunmaktadır. Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. Malezya'nın LMS projesi için bir Türk firmasını seçmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bunlar ülkelerimiz arasında bir savunma ekosistemi oluşturmaya yönelik önemli adımlardır. Daha yakın iş birliği ve koordinasyon her iki taraf için de faydalı olacaktır."

Bakan Güler, ASEAN Büyükelçileri ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Güneydoğu Asya Dış Politika Yaşar Güler Politika Savunma Türkiye Ekonomi Güncel Dünya

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara

 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Erzurumspor Esenler Erokspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Kostic neden yok? Kostic Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });