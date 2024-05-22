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Bakan Göktaş, down sendromlu Erhan Gürses ile buluştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, down sendromlu Erhan Gürses'in çay davetine icabet etti. Gürses, Bakan Göktaş'ı Sincan'a davet etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine çay davetinde bulunan down sendromlu Erhan Gürses ile bir araya geldi.

Başkentte yaşayan Gürses, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile mart ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Bakan Göktaş'ı çok sevdiğini ve ziyaretinden memnun olacağını söyledi.

Çam da bu görüşmeye ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik, elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a, evine çay içmeye bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, bu paylaşıma "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez." şeklinde yanıt verdi.

Göktaş, verdiği sözü tutarak Gürses ile Sincan AK Parti İlçe Başkanlığında bir araya geldi ve ziyarete ilişkin videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Göktaş, paylaşımında "Bu özel davete icabet etmemek olmaz dedik ve bugün Erhan ile buluştuk. Çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Erhan'ın hayallerini dinledik ve onlara ortak olduk. Sincan'a yolumuz düştüğünde uğrayacak bir kapımız daha var artık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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