Bakan Göktaş: Belçika'daki Türkler dostluğun temeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk'ün, 62 yıldır iki ülke arasındaki dostluğun en güçlü temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Belçika Milli Günü Resepsiyonu'nda, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çeken Göktaş, ilişkilerin en güçlü yönlerinden birisinin de insani bağlar olduğunu aktardı.

"Bugün Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk toplumu, 62 yıldır ülkelerimiz arasındaki dostluğun en güçlü temelini oluşturuyor." diyen Göktaş, Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının Belçika'da toplumunun ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ve iki ülke arasında köprü görevi oluşturduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, iki ülke arasındaki dostluğun kendi hikayesinde de özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Belçika'ya dedemin Emirdağ'dan göçüyle başlayan hayat yolculuğum, iki ülke arasındaki güçlü bağların değerini yakından görmemi sağladı." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisi işbirliğimizin temel alanlarından biri olarak öne çıkıyor"

Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ilişkilerin, gelişen ortaklık anlayışıyla istikrarlı biçimde ilerlediğini vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 9,2 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye taşımaya hazırız. Mayıs ayında Majesteleri Kraliçe Mathilde'nin başkanlığında gerçekleştirilen ekonomik misyon ziyaretinde ticaret ve yatırımlarımızın geleceğini tüm yönleriyle ele aldık. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen temaslar ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi ve sahip olduğu potansiyeli bir kez daha ortaya koydu. İki ülkeden yüzlerce iş insanını ve kurum temsilcilerini buluşturan bu ziyaret yeni ortaklıkların kurulmasına, ticari bağlarımızın güçlenmesine ve karşılıklı yatırımların artmasına zemin sağladı."

Göktaş, üst düzey temasların ve imzalanan anlaşmaların ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını belirterek, ortak iradenin gelecek dönemde de somut projelere dönüşeceğine inancını dile getirdi.

Uluslararası alanda oluşan belirsizliklerin, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda güvenilir ortaklıkları gerekli kıldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Bu bağlamda geliştireceğimiz yeni işbirlikleri çok cepheli sınamalara kapsayıcı yanıtlar vermemize imkan sağlayacağına inanıyorum. Bu noktada savunma sanayisi işbirliğimizin temel alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi'nde de tüm müttefiklerimizle birlikte bu alandaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.

"Her düzeyde etkileşimi artırmak istiyoruz"

Belçika'nın son yıllarda Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Bu ilginin ülkelerimizin savunma kapasitesine ve NATO'nun caydırıcılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz sınamalar Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Artık daha geniş, daha güçlü ve daha kurumsal bir ortaklık anlayışına ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Belçika'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsayıcı ve kalıcı sonuçlar temelinde ilerlemesine katkı sunmasını da beklediğini söyledi.

"Önemli bir ortak olarak görüyoruz"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belçika'yı, savaşların ve çatışmaların yerini barışa, istikrara ve refaha bırakması için birlikte çalışabileceğimiz önemli bir ortak olarak görüyoruz. Belirsizliklerin aşılmasının yolunun ülkelerimiz ve halklarımızın arasındaki işbirliklerini çoğaltmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu anlayışla devlet kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz başta olmak üzere her düzeyde etkileşimi artırmak istiyoruz. Böylece barışın, güvenliğin ve refahın hakim olduğu ortak bir geleceğin önünü açabiliriz."

Göktaş, iki ülke arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da derinleşeceğine yürekten inandığını vurgulayarak, "Bu bazen resmi temaslarla olacaktır, bazen de kültürü ve sevinci paylaşarak olacaktır. Tıpkı Sayın Büyükelçi'nin 'Erik Dalı' performansı gibi. Kendilerinin geleneksel oyunumuza eşlik etmesi hepimiz için Türkiye ile Belçika arasındaki dostluğun samimi ruhunu yansıtan güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Belçika Milli Günü'nü kutlayarak, ev sahipliği için Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'ye teşekkür etti.