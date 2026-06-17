Bakan Ersoy, AK Parti Grup Başkanı Güler ve beraberindeki heyetle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ve beraberindeki Sivas heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Sivas'ın turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacak yol haritasını, kültür turizmi, gastronomi, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve yatırım başlıklarıyla kapsamlı şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Ersoy, "AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler, Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve il protokolümüzün katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz istişarelerde Sivas'ın sahip olduğu kültürel mirası turizmde daha güçlü bir değere dönüştürecek adımları ele aldık. Kadim şehrimizin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise, toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Genç Toy ve Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun katıldı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık da toplantıda yer aldı.