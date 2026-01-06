Bakan Bolat: Türkiye yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - TİCARET Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın (ICF Expo) açılışında konuştu. Bakan Bolat, "Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolarla 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin aylık rekoru kırıldı. Geçen yıl Mayıs'ta 24 milyar 830 milyon dolarla tarihi rekoru kırmıştık, Temmuz'da 24 milyar 911 milyon dolarla kırdık, Aralık ayında da üçüncü Türkiye rekorunu 26 milyar 434 milyon dolarla kırdık. Toplamda 273,4 milyar mal ihracat rekoruna ulaştık. Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) işbirliğiyle, TÜYAP Tüm Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı (International Carpet and Flooring Expo), kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuar 9 Ocak tarihinde son bulacak.

'HALI ÜRETİM VE İHRACATINDA İKİNCİ SIRADAYIZ'

Burada konuşan Bakan Bolat, fuara olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Yurtiçinden, yurtdışından binlerce katılım var. Bu yıl 292 yurtiçi firma katılıyor, geçen yıl 245'ti. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bu fuarı destekliyoruz. Prestijli bir fuar ve yüzde 70'e kadar destek sağlıyoruz katılımlarda. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye olarak dünya liginde en önde gelen ülkeler arasındayız, halı üretim ve ihracatında ikinci sıradayız. Birçok şehrimiz bu konuda gerçekten meşhur, güzel ürünler üretiyorlar. Isparta var, Hereke var, Bünyan vardı, Demirci Manisa var ama Gaziantep adeta yıldız şehir. Kümelenme biçiminde halı alanında dünya çapında bilinen, tanınan ve tüm dünyaya ihracat yapan bir şehrimiz. Diğer şehirlerimizi de motive ediyor, onları da bu konuda sürüklüyor, o açıdan da önemli bir fonksiyon görüyor. 100 yıldan fazla uzun bir süredir sanayimizin gözbebeği olan, lokomotifi olan tekstil ve giyim sektörünü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'AYLIK İSTİHDAM BAŞINA 3 BİN 500 LİRA HİBE DESTEĞİ HÜKÜMET OLARAK VERECEĞİZ'

Sektörün 2025 yılı performansını değerlendiren Bakan Bolat yeni hibe destek paketini de anlatarak, "Bu yılı tekstil sektörümüz, giyim sektörümüz yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracatla kapattı. Halı sektörümüz de 2,9 milyar dolar, yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir ihracatla kapattı. Bu yıl da gerek Ticaret Bakanlığımızın bütçe destekleri gerekse Eximbank, İGE ve Türk Bank üzerinden sübvansiyonlu ihracat finansman destekleri, ihracat reeskont kredilerinin sübvansiyonu, gerekse istihdam açısından bu yıl 3 bin 500 liraya çıkardık ve KOBİ kavramının da üstüne çıkarak küçük, orta, büyük ölçekli tekstil, deri, giyim, halı, saraciye, ayakkabı, mobilya sektörlerine aylık istihdam başına 3 bin 500 lira hibe desteği hükümet olarak vereceğiz. Zaten geçen yıl başlamıştık 2 bin 500 lira olarak ve bu şekilde genel ticaret heyetleri, fuarlar, yurtiçi, yurt dışı prestijli fuarlar, hedef pazarlar, sizlerle birlikte Ticaret Bakanlığı olarak dünyanın her tarafında pazarları dolaşacağız ve ülkemizden ihracatı artıracağız, ülkemize ihracat dövizi kazandıracağız. Bu istihdam anlamına gelir, vergi, ekonomik büyüme, üretim anlamına geliyor, döviz kazancı anlamına geliyor." dedi.

'TÜRKİYE 400 MİLYAR DOLAR İHRACATI OLAN ÜLKELER LİGİNE YÜKSELMİŞ OLDU'

Türkiye'nin genel ihracat rakamlarındaki başarısına da değinen Bolat, "3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müjde verdi. Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolarla 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin aylık rekoru kırıldı. Geçen yıl Mayıs'ta 24 milyar 830 milyon dolarla tarihi rekoru kırmıştık, Temmuz'da 24 milyar 911 milyon dolarla kırdık, Aralık ayında da 3. Türkiye rekorunu 26 milyar 434 milyon dolarla kırdık. Toplamda 273,4 milyar mal ihracat rekoruna ulaştık. Hizmetlerde de tahminlerimize göre 123 milyar doları aşacağız, toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Bunun anlamı Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. Bu anlamda 17,5 milyar dolar mal ve hizmet ihracatında artış sağladık. 160 bin kişilik ihracatçılar ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz birlikte büyük bir takımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde yine bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vazettiği 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı için koşmaya, mücadele etmeye, koşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından fuarın açılışı kurdele kesilmesinin ardından gerçekleşti. Fuar 9 Ocak Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.