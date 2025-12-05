Bakan Bolat: Türkiye hizmetler sektöründe büyük atak yapan ülkelerin başında gelmektedir

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL ( DHA) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turqualıty Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansına katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, "Bakanlık olarak bu yıl 11 ayda Marka ve Turquality kapsamlarında 5.3 milyar lira, mal ihracatında ve hizmet ihracatındaki Turquality Programı kapsamı altında da 1.8 milyar lira firmalarımıza desteklerimiz verilmişti. Toplamda 7 milyar Türk Lirasını aşan bir kaynak kullanılmıştı. Bugün dünyada, bölgemizde Fas'tan Batı'da, Doğu'da Çin'e kadar olan coğrafyada en gelişmiş sanayisi en gelişmiş ve entegre sanayilere sahip olan ve hizmetler sektöründe büyük atak yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bir Çin var, bir de Türkiye var bu coğrafyada" dedi.

20'inci yılında Turqualıty Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi gerçekleştirildi. Konferansa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 28'inci Dönem Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Tüm Turqualıty ve Döviz Kazandırıcı Faliyetler Derneği Başkanı Kürşat Tüzmen ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarından sonra Turqualıty katılımcı firma yöneticilerine plaket takdim edildi.

'TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA TOPLAMDA ORTALAMA 7,6 KAT İHRACAT ARTIŞI SAĞLADIK'

Programda bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye olmadan bölgesel ve küresel konularda uluslararası platformlarda çözüm noktasında büyük bir eksiklik var ve 'Türkiye ne diyecek?' diyorlar. Türkiye'nin havayolları, Türkiye'nin kumaşı, tekstili, ipliği, Türkiye'nin konfeksiyonu, Türkiye'nin müteahhidi, inşaat kalitesi, Türkiye'nin makinaları, Türkiye'nin araçları, Türkiye'nin seramikleri, Türkiye'nin cam ürünleri, ve Türkiye'nin o lezzetli tarım ürünleri, gıda ürünleri, Türkiye'nin çok başarılı turizmi, eğitimdeki kalite ve başarısı, Türkiye'nin sağlıktaki ortaya koyduğu büyük reformlar ve kalite bütün bunlar 23 yılın eseridir. Turquality de Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı oldu. Turquality bugün 20 yaşında. 20 yaş bir nesil demektir v e 20 yılda başarılı oldu ki Türkiye'nin ihracatında biz 7,3 kat mal ihracatında ve 8,3 kat hizmet ihracatında, toplamda ortalama 7,6 kat ihracat artışı sağladık. Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında. İnşallah 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede Allah izin verirse onu da başaracağız. Yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar doları aştık mal ihracatında Kasım sonu itibarıyla ve 122,5 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık. İnşallah Aralık sonunda 394-395 milyar doları görmek nasip olacak diye canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

' TÜRKİYE'Yİ 19,5 MİLYON İSTİHDAMDAN 32 MİLYON 750 BİN İSTİHDAMA YÜKSELTTİK'

Ömer Bolat, "Yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar doları aştık mal ihracatında kasım sonu itibariyle ve 122 buçuk milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık aralık sonunda 394-395 milyar doları görmek nasip olacak diye çalışıyoruz. Yıl başında Cumhurbaşkanımız TİM ailesi ile bir araya geldiğinde 390 milyar dolar hedefini bizlere vaaz etmişti. Onu inşallah aşıyoruz. Diğer taraftan büyümede Türkiye 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmış durumda. 1 trilyon 538 milyar dolara çıktı. 19,5 milyon istihdamdan devraldığımız Türkiye'yi 32 milyon 750 bin istihdama yükselttik, Ekim ayı verileri itibarıyla. Enflasyonu son 48 ayın en düşük rakamı olan yüzde 31'e düşürmeye ve milli gelirimizin de bu yıl yüzde 3,7 ilk 9 ay itibarıyla yükseltmeyi başarmış bulunuyoruz. Bu yıl 11 ayın 9'unda mal ihracatımızda aylık artışlar başarıldı. Zaman zaman rekorlar kırıyoruz. Son 31 ayda, görevde olduğumuz sürede 17 ayında mal ihracat rekorları kırıldı. Tabii dünya değişiyor. G7'yi kuran ülkeler 1975'te kurdukları zaman dünya ekonomisinin ve ticaretinin yüzde 70'lerine hakimdi. Bugün yüzde 50'nin altına düştüler. O zamanlar yüzde 17, yüzde 13 dünya milli gelirinden payı olan ülkeler bugün yüzde 3, yüzde 3,5'larda, yüzde 4'lerde kalıyorlar. Yeni ülkeler ortaya çıkıyor, yeni rakipler ortaya çıkıyor. Meydan okumalar, sınamalar devam ediyor. İşte Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejisi, Uzak ülkeler stratejisi gibi çok önemli programlar uygulandı ve uygulanmaya devam ediliyor. Turquality ile başlayan ihracatı geliştirme enstrümanlarında Ur-Ge projeleri, KTZ projeleri, sektörel ticaret heyetleri, genel ticaret heyetleri, Responsible (Sorumlu) Yeşil Dönüşüme Uyum programı, İhracat Akademisi gibi birçok, ki Kolay İhracat Platformu, E-Ticarette Kolay İhracat Platformu ve Hizmetler Ticareti Genel Müdürlüğünün kurulması, hizmetler ticaretinin destekler kapsamına alınması. Son 22 yılda bütün bunlar hükümetimizin ve Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarının ana omurgaları ve ana ihracatı geliştirme stratejilerini oluşturdu" şeklinde konuştu.

'BU YIL 33 MİLYAR LİRALIK BİR DESTEK PAKETİNİ İHRACATÇILARIMIZA VERDİK'

Bolat,"Bu sene 77 ihracatta somut eylem planımız vardı. Sene başında burada TİM binasında bunu açıklamıştık ve bunları memnuniyetle uyguladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak biz bütçemizin yüzde 60'ını direkt ihracatçılara destek olarak kullanan bir Bakanlığız ve yurt dışında 240'a yakın ticaret ataşesiyle ihracatçılarımızın hizmetindeyiz ve de bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik. Bu çerçevede 24,5 milyar lira civarında mal ihracatlarımız için ve 7,5 milyar lira civarında da hizmet ihracatlarımız için bu kaynakları ihracatçı, ihracatımızın arttırılması için kullandık. Bugün itibariyle 242 firmanın 262 markası Turquality kapsamında, 128 firmanın 135 markası Marka Destek Programı'nda. Yani toplamda 366 firmanın 397 markası Turquality ve Marka programı kapsamında desteklenmekte. Son 10 yılda hizmet ihracatında da büyük aşamalar kaydettik. Bu yıl 122,5 milyar doları tamamlayacağız inşallah Kasım itibariyle, onu da aşmayı ümit ediyoruz. Hizmetlerde de 34 firmanın 34 markası Marka Destek Programı kapsamında, 38 firmanın 40 markası Turquality destek kapsamında. Toplamda 72 firmanın 74 markası da Turquality ve Marka kapsamında hizmetler sektöründe. Bir de bilişim ihracatı ortaya çıktı, e-ticaret ihracatları ortaya çıktı. Bilişim sektöründe de 50 firma e-Turquality kapsamında desteklenmektedir. Bizim Bakanlık olarak bu yıl 11 ayda Marka ve Turquality kapsamlarında 5.3 milyar lira mal ihracatında ve hizmet ihracatındaki Turquality Programı kapsamı altında da 1.8 milyar lira Ticaret Bakanlığı olarak, hükümet olarak firmalarımıza desteklerimiz verilmişti. Toplamda 7 milyar Türk Lirasını aşan bir kaynak kullanılmıştı. Bugün dünyada, bölgemizde Fas'tan Batı'da, Doğu'da Çin'e kadar olan coğrafyada en gelişmiş sanayisi en gelişmiş ve entegre sanayilere sahip olan ve hizmetler sektöründe büyük atak yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bir Çin var, bir de Türkiye var bu coğrafyada. Turquality'de memnuniyet oranı yüzde 96 ve Turquality programına katılan firmaların daha önceki ihracatlarına göre çok büyük oranda ihracatlarını arttırdığını görüyoruz ve bu noktada eğitim programları veriliyor. Turquality Destek Uzmanı eğitimleri kapsamında 750 uzman eğitimler aldılar ve 2400 yönetici de Yönetici Geliştirme eğitimleri aldı" dedi.