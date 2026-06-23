(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar Nyamtaishir ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmede, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, serbest bölgeler, madencilik, tarım ve hayvancılık, sivil havacılık, sağlık, turizm ve lojistik başta olmak üzere iş birliği alanlarının ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Ankara'da, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sayın Nomtoibayar Nyamtaishir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, serbest bölgeler, madencilik, tarım ve hayvancılık, sivil havacılık, sağlık, turizm ve lojistik başta olmak üzere iş birliği alanlarımızı ele aldık. Türkiye ile Moğolistan arasında son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizin, stratejik ortaklık vizyonu doğrultusunda her alanda daha da güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın sağladığı güçlü zemin üzerinde, ekonomik ve ticari iş birliğimizi somut projelerle daha ileri taşımaya yönelik ortak irademizi teyit ettik."

Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Moğolistan ile 2025 yılında 104,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi, yakın dönemde 500 milyon dolara çıkarma hedefimizi bir kez daha vurguladık. Türk firmalarının Moğolistan'daki yatırımlarını ve müteahhitlik projelerini artırmayı özellikle 'Yeni Karakurum Şehri' başta olmak üzere stratejik altyapı projelerinde daha güçlü iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca, ülkelerimiz arasında tesis edilen stratejik ortaklığın ticaretten yatırımlara, ulaştırmadan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına ve halklarımız arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Türkiye olarak, Moğolistan ile stratejik ortaklığımızı kazan-kazan anlayışı ve kardeşlik hukuku temelinde daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan Yardımcısı'na nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, temaslarının ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA