Bakan Bolat: Gümrüklerde 33,6 ton rekor uyuşturucu madde ele geçirdik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin, "Bu yıl miktarda yüzde 38 artışla, değerde de yüzde 47'lik artışla 45 milyar lira değerinde 33,6 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde 2025 yılı kaçakçılık, kayıt dışılık, uyuşturucu, gümrük kapıları giriş çıkış kontrolleri ve yatırımlara ilişkin yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Bolat, 175 Gümrük Müdürlüğü ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli 17 bin gümrük personeli ile gümrüklü yer ve sahalarda; 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 956 bin uçak, 108 bin gemi, 5,1 milyon TIR ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerinin tamamladığını söyledi. Bakan Bolat, "Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün bu yıl gerçekten performansı çok yüksek oldu. Rekor nitelikte yakalamalar gerçekleşti. Halk sağlığının korunması, nesillerimizin, gençliğimizin başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerden korunması ve yasa dışı ticaretin, yerli ve milli üretime zarar vermesi ve rekabet şartlarını bozmasını engellemek adına bu çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

'GÜMRÜKLERDE ÖNLEM, TOPLUMDA GÜVEN' ANLAYIŞI

Bakan Bolat, 'Gümrüklerde önlem, toplumda güven' anlayışıyla yaptıkları çalışmalarda 2021 yılında 4 milyar 750 milyon lira değerinde 10,7 ton uyuşturucu, 2022'de 6 milyar 600 milyon lira değerinde 14,3 ton uyuşturucu, 2023'te 5,5 milyar lira değerinde yaklaşık 12 ton uyuşturucu, geçen yıl yüzde 100 artışla 30,5 milyar lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğini kaydetti. Bolat, "Bu yıl da miktarda yüzde 38 artışla, değerde de yüzde 47'lik artışla 45 milyar lira değerinde 33,6 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık" diye konuştu. Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 869 kilogram metamfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kilogram esrar, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 869 kilogram esrar gibi tek seferde yüksek miktarlı yakalamalar gerçekleştirildiğini de belirtti. Bolat, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) birimiyle de irtibatlı olarak çok sayıda yakalamalar gerçekleştirilip, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

'19 TONLUK MADEN VE ALTIN YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİ'

Bolat, yasa dışı ticaretle mücadele ve kaçakçılıkla mücadelenin de yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bolat, "Eğer bu kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadele görevimizi yapmazsak rekabet diye bir şey kalmaz, adil ticaret diye bir şey kalmaz. Birileri 3-5 kuruş kar uğruna yerli ve milli üretimi de büyük tehlikeye atar ve yerli milli üretime zarar verilir. O nedenle kolaya kaçan ve gümrük tarifelerinden sıyrılmak isteyen kişi veya kuruluşlarla amansız mücadelemiz devam edecek. Bu çerçevede ülkemize yasal mevzuata aykırı bir şekilde getirilen döviz ve Türk lirasına yönelik titiz çalışmalar sonucunda 514 milyon lira değerinde 102 olaya müdahale edildi. Değerli maden ve altın yakalamalarında 2024 yılında 5,1 ton yakalama gerçekleştirmişken; 2025 yılında yaklaşık 19 tonluk yakalama rakamlarına ulaşıldı. Akaryakıt kaçakçılığını önleme noktasında 3 bin 725 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Geçen yıla göre yüzde 47 artış, 152 milyon lira değerinde. Bunun yanında tütün ve tütün mamullerinde 1,4 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi, 2 bin 434 olaya müdahale edildi. Masum gibi gösterilmeye çalışılan elektronik sigaraya yönelik yakalamalarımızda 571 milyon lira değerinde, 10 milyon 705 bin elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi" dedi. Bolat, tarım ve hayvancılıkta bu yıl yüzde 283'lük bir artış sağlayarak 147 milyon liralık yakalama gerçekleştirildiğini, tekstil ürünlerinde başta kumaş olmak üzere birçok tekstil ürününde olay sayısında yüzde 31, yakalama miktarında yüzde 189, değerde de yüzde 52 oranında artış olmak üzere tam 5 milyar 65 milyon liralık kaçak yakalama gerçekleştirildiğini belirtti.

UYUŞTURUCU VE TİRARİ EŞYA TOPLAMINDA YÜZDE 79 ARTIŞ

Bakan Bolat, böylece toplamda yaklaşık 45 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalamasının yanında, ticari eşyada yüzde 117 artışla 53,7 milyar liralık yakalama gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Bolat, ticari eşya ve uyuşturucu yakalamasının toplamının bu yıl yüzde 79 artışla 98,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bolat, yıllara göre uyuşturucu ve ticari eşya yakalamalarına ilişkin de bilgi vererek, 2021'de 7,8 milyar, 2022'de 12 milyar, 2023'te 23 milyar 100 milyon, geçen yıl da 55,2 milyar lira toplam yakalama gerçekleştirildiğini söyledi. Bolat, "Uyuşturucunun yanında tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine, eşya grupları başta olmak üzere ticari eşya yakalamasında her sene büyük artışlar görülmektedir. Amacımız caydırıcı olmak, bu tür girişimlere tevessül edenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaktır. Bu anlamda uyuşturucu maddeyle mücadele konusu en çok dikkat ettiğimiz alanların başında gelmekte" dedi.