Bakan Bolat: E-ihracat platformu kurma çalışmalarımızı tamamladık

Gökçe KARAKÖSE, Mehmet CANBULAT / İSTANBUL, – MÜSİAD tarafından düzenlenen Vizyoner'23 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatta dijitalleşmeyi artırarak e-ihracatın gelişmesi için de Türkiye e-ihracat platformu kurma çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah birkaç ay içinde onu da hizmete alacağız. Burada amacımız marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğinin artması, Pazar payımızın ve e-ihracatı artırabilmek" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner'23 zirvesi bugün gerçekleşti. Sarıyer'deki bir gösteri merkezinde gerçekleşen zirvenin teması bu yıl 'Biz'in Gücü' olarak belirlendi. Zirve kapsamında, iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve hayata katkı sağlama adına adımlar atıldı. Zirveye, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuşmacı olarak katıldı. Burada konuşan Bolat, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme de dikkat çekti.

KARBON TÜKETİMİ FAZLA OLAN SEKTÖRLERİN HAZIRLANMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Bolat, "Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin perakende ticaretindeki payı yüzde 20'ye yaklaşmış bulunmaktadır. E-ticaret, e-ihracat platformlarının da oldukça popüler hale geldiğini görüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm öne çıkmaktadır. Ürünlerin dijital ve yeşil çözümler sunmasının rekabetçilik için ana kriter haline geldiği, yeşil ekonomilere yönelik eğilimin arttığı bir dönemdeyiz. Sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulama olarak başlamıştır. Şu anda raporlama dönemindeyiz. Uygulamanın bu geçiş döneminde sadece emisyon raporlama yükümlülüğümüz var ama mali yükümlülükler 1 Ocak 2026'da başlayacaktır. Onun için bütün sektörlerimizin karbon tüketimi fazla olan sektörlerin vakit kaybetmeden hazırlanması, ihracatçılıkta rekabetçiliğimizi korumak adına çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

TOGG'U DÜNYAYA İHRAÇ ETME BU DÖNEMİN HEDEFLERİ ARASINDADIR

Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yapılan dev yatırımlarla alt yapısı ve üst yapısı tamamen yenilenerek eğitim ve sağlık alanında, sanayide, tarımda, turizmde, taşımacılıkta tüm hizmetler sektörlerinde ve ihracatta güçlü, başarılı bir ülke, ekonomi meydana getirmeyi başardık. Askeri ve siyasi alanda ve dış politikada da dünyada etkin ve saygın bir ülke konumuna Allah'a şükür ulaştık1923'te 50.8 milyon dolar, 1973'te sadece yıllık 1 milyar dolar, 1987'de aylık 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeden bugün günümüzde günlük 1 hatta bazen 1 buçuk milyar dolara kadar ihracat yapabilen bir ülke konumuna ulaştık. Dünkü ihracat rakamımız 1milyar 200 milyon dolar idi. Toplamda şu anda yıllık bazda 255 milyar dolar mal ihracatı ve 100milyar doların üzerinde hizmet ihracatı olmak üzere 2023 yılında en az 355 milyar dolar bir döviz geliri kazanmayı başaracağız. Önümüzdeki dönemin olmazsa olmazı katma değerli üretim ve ihracattır. Savunma sanayi ürünlerinde dünyada öncü ülkelerden biri olma, 3 milyar dolar olarak bugün ihracatımız olan yazılım sektöründe inşallah 10 milyarlarca dolarlık ihracat hedefine ulaşma ve yerli ve milli elektrikli cihazımız Togg'u, on milyarlarca dolar değerinde dünyaya ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma, bu dönemin hedefleri arasındadır" diye konuştu.

E-İHRACAT PLATFORMU KURMA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

Bolat, "İhracatta dijitalleşmeyi artırarak e-ihracatın gelişmesi için de Türkiye e-ihracat platformu kurma çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah birkaç ay içinde onu da hizmete alacağız. Burada amacımız marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğinin artması, Pazar payımızın ve e-ihracatı artırabilmek" dedi.