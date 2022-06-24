Bakan Bilgin: "Ekonomik bütün gelişmeleri, sosyal politikalarla desteklemek mecburiyetindeyiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bilgin: "Ekonomik bütün gelişmeleri, sosyal politikalarla desteklemek mecburiyetindeyiz"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
 - Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Green Park Otel'de düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Green Park Otel'de düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

(3)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title