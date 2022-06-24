Bakan Bilgin: "Ekonomik bütün gelişmeleri, sosyal politikalarla desteklemek mecburiyetindeyiz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Green Park Otel'de düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Green Park Otel'de düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı. (3) AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel Güncel Haberler

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