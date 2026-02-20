Bakan Bayraktar: Suudi Arabistan ile 5 Bin Mw'lık Yenilenebilir Enerji İş Birliğinde İlk Faz İçin İmzalar Atıldı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan 5 bin MW'lık yenilenebilir enerji anlaşmasının ilk fazı kapsamında Sivas ve Karaman Taşeli'nde toplam 2 bin MW'lık iki güneş enerji santralinin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirileceğini, projelerin 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan yenilenebilir enerji anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye'de toplam 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar yatırımlarını öngören Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma'nın imzalandığını hatırlattı.

Bayraktar, "Bugün de İstanbul'da ACWA ile attığımız imzalarla bu iş birliğini somutlaştırdık. Projenin ilk fazında Sivas ve Karaman Taşeli'nde toplam 2 bin MW'lık iki GES, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek. Böylece 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteyi sistemimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kilovatsaat başına 2,35 euro sent alım fiyatı üzerinde mutabakata vardıklarını kaydeden Bayraktar, "Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği Türkiye'de bugüne kadar görülen en düşük seviyeden kilovatsaat başına sabit 1,99 euro sent bedelle satın alacağız. Belirlediğimiz fiyatlar 25 yıl boyunca geçerli olacak" dedi. Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"Yüzde 50 yerlilik şartıyla sanayimize de güçlü katkı sunacak bu projelerin temelini 2026 içinde atmayı, 2028'de ise devreye alıp en kısa sürede tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplam 5 bin MW'lık anlaşmanın ikinci fazında da 3.000 MW ilave güneş ve rüzgar yatırımıyla iş birliğimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve yatırım iklimine duyulan güveni pekiştiren bu önemli adımın sektörümüz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA