Bakan Bayraktar: Somali'de petrol arayacağız

Bakan Bayraktar: Somali'de petrol arayacağız
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığını belirterek, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ' Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma' hedefi ortaya koyduğunu anımsatan Bayraktar, " Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" ifadelerini kullandı.

'YERLİ GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARILACAK'

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğal gazı kullandığına işaret eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız."

Bayraktar ayrıca, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını da ifade etti.

'ELEKTRİĞİN YÜZDE 10'UNU AKKUYU'DAN ALACAĞIZ'

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığına dikkat çeken Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını anımsatan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

