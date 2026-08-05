Türkiye, Kerkük Petrolüne Ortak Oluyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki petrol sahalarında faaliyet yürüten şirketten hisse almasıyla ilgili, " Kerkük, İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer. Biz de aslında 100 sene sonra Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretimin 1,2 milyon varillere çıkabileceği bir potansiyel var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, " Kerkük, üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığımız bir konu. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil üretim yapacak bir şirkete dönüştürmeye; bunun bir kısmını Türkiye'de bir kısmını dışarıda üretilebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Irak ve Kerkük Anlaşması bunun bir parçası, bir yansıması. Kerkük, İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer. Biz de aslında 100 sene sonra Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Orada bir tane ABD'li ortağımız var. Yani İngiltere, ABD, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Bunu bugünkü rakamlara dökersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretimin 1,2 milyon varillere çıkabileceği bir potansiyel var" diye konuştu.

'BORU HATTINI BASRA'YA KADAR UZATALIM'

Enerjide Irak'la geliştirmeye çalıştıkları birçok proje olduğunu söyleyen Bayraktar, "Biz diyoruz ki, 'Silopi'den, Habur'dan Basra'ya kadar uzanacak bir petrol boru hattı inşa edelim.' Hürmüz krizi herkese şunu söyledi; 'Dünyanın, mutlaka alternatif güzergahlara, alternatif rotalara ihtiyacı var.' Şu anda bu 750 bin varili mevcut hatlarımızdan taşıyabiliriz. Mevcut hatlarımızdan 1,5 milyon varil taşıyabiliriz aslında. Bunun miktarını da artırabiliriz, yani 2-2,5 milyon varillere çıkabiliriz ve boru hattını da Basra'ya kadar uzatalım. Gerek Irak'ın bir kısım üretimini veya Kuveyt, Körfez ülkelerinden 'Bu hattı kullanmak istiyorum, petrolümün tamamı Hürmüz'den geçmesin, burada başımıza ne geleceği belli değil' diyenleri de bu güzergahtan biz dünya piyasalarına açabiliriz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN YOLLAR TÜRKİYE'YE ÇIKIYOR'

Şu anda Irak'ın çok ciddi bir elektrik problemi olduğunu, altyapı sorunları olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Biz kısa vade, orta vade ve uzun vadeli çözümleri de kendilerine sunduk. Şu anda elektrik ihracatı yapıyoruz, burada miktarın artırılmasını Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ettiler. Dolayısıyla projelerin olduğu, ilişkilerimizin daha iyiye gideceği bir sürece doğru gidiyoruz. Konularımızdan bir tanesi gaz. Doğal gaz, ilk etapta Irak ihtiyacı için konuştuğumuz projelerden bir tanesi ki Irak'taki doğal gaz santrallerine gaz ihtiyacı var ki elektrik üretilebilsin. Belki ilk etapta Türkiye'nin altyapısını kullanarak, Türkiye'deki doğal gazı kullanarak bunun bir kısmını Irak'a ihraç etmeyi konuşuyoruz şu anda. Basra'ya uzatmayı düşündüğümüz petrol boru hattına, elektrik iletim hatlarının yanına bir doğal gaz boru hattı yapıp belki ilerde Katar doğal gazını, Körfez'de üretilecek doğal gazı artık ters akışla bu sefer Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı; Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BULGARİSTAN'IN DENİZİNDE DOĞAL GAZ ARAMASI YAPACAĞIZ'

Bayraktar, doğal gaz aramalarına ilişkin de "Karadeniz'de Bulgaristan'ın denizlerinde bir sahada yüzde 33'lük bir pay aldık. Orada doğal gaz araması yapacağız. Somali'de ise tek başımıza yürüyoruz, operatörlüğünü biz yapıyoruz. Şimdi Çağrı Bey gemimiz orada sondaj yapıyor. 3 bin 450 metrelik su derinliği olan bu deniz sahasında, yaklaşık 4 bin metrelere geldik. Yani deniz tabanından sonra 500-600 metrelere ulaşmış durumdayız. Sondajımız devam ediyor. Bu sondaj 7 bin metrelere kadar gidebilir. Somali'den inşallah hayırlı bir netice almayı hedefliyoruz" dedi.

'ANLAŞMALAR SOMUTLAŞACAK'

Bakan Bayraktar, anlaşmalara ilişkin de "Yıl başında Exxon'la bir anlaşma imzalamıştık. Sonra Chevron, BP, Shell, Total'le anlaşmalar imzaladık. Şimdi bu iş birliği anlaşmaları somut projelere dönüyor. BP anlaşması Kerkük'te somut, net bir projeye, ticari bir projeye dönmüş durumda. Diğerleri de yavaş yavaş dönecek" diye konuştu.

'8 MİLYON EVİN DOĞAL GAZ İHTİYACI KENDİ GAZ SAHAMIZDAN SAĞLANACAK'

Afrika'da Gine Bissau, Angola, Liberya ve Libya'da çok yoğun çalıştıklarını işaret eden Bayraktar, "Libya'da iki tane saha almış durumdayız yine yabancı ortaklarımızla, biri denizde, biri karada ama çok daha büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah oradan bir netice alacağız. Onun dışında Orta Asya; Kazakistan, Azerbaycan'da ilgilendiğimiz sahalar var. Irak ve Pakistan'da sahalar almıştık. Orada çalışmaya başlıyoruz fiili olarak. Pakistan'da biraz gecikmeli başlıyoruz, bu savaş bizim oradaki operasyonumuzu etkiledi. Oruç Reis'in yeni görev yeri Pakistan. Oraya gidecek. Yakın bir zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili bir süreci başlatıyoruz. Dolayısıyla böyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2026 sonunda biz Sakarya Gaz Sahasından üretimimizi iki katına, 20 milyon metreküpe çıkarıyoruz. Türkiye'deki 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak, günlük üretimde 40-45 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Bu sene bizim için çok önemli çünkü deniz üstünde bir üretim yapacağız. Osman Gazi yüzer üretim platformumuz, eylül ayının sonu gibi Filyos'tan ayrılacak ve 20 yıl boyunca görev yapacağı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasındaki yere gidecek. Orada onu deniz tabanına sabitleyeceğiz, son işlemler yapılacak, testler yapılacak, büyük bir gaz yakma testi yapılacak orada. Onlardan sonra da inşallah üretime başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'GABAR'DA HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYORUZ'

Bakan Bayraktar, Gabar'da üretimin arttığını vurgulayarak, "Bugün 83 bin 200 varile ulaşmış durumdayız. Bu yeni bir rekor. 83 bin 200 varil günlük üretime ulaştık. Gabar'da her gün yeni bir rekor kırıyoruz. Yeni keşifler yapıyoruz dolayısıyla üretimimizi arttırmaya devam ediyoruz. Gabar inşallah daha da büyüyecek. Doğal gaz altyapımızda depolama kapasitemiz şu anda yaklaşık 6,3- 6,5 milyar metreküplere ulaştı. Kışın en soğuk zamanda 45 gün boyunca evlerimize yetecek kadar doğal gazı kendi depolarımızda depolayabiliyoruz. Hedefimiz bunu iki katına çıkarmak, yani depolama kapasitemizi 12-13 milyar metreküpe çıkarmak. Kışı beklemeden şu anda Türkiye'nin bütün doğal gaz depoları dolu vaziyette. Petrol ve petrol ürünleri tarafında da depoları her gün takip ediyoruz" dedi.

Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz sağlanmasına ilişkin de "Ada'nın enerji problemine çözüm olabilmek adına geliştirdiğimiz iki proje var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye üzerinden Ada'ya bir elektrik iletim hattı götürmek ve Türkiye'de üretilen elektriği, özellikle yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz elektriği adaya götürmek ve Ada'yı bu anlamda bir elektrikleşmeye kavuşturmak. Bunun yanı sıra doğal gaz hattı projesi; bu projede hedeflerimizden bir tanesi yine Ada'ya götüreceğimiz doğal gazdan elektrik üretmek ve Ada'nın bütün elektrik ihtiyacını orada üreteceğimiz, daha temiz bir yakıtla, daha uygun fiyatlı bir yakıtla giderebilmek" dedi.

'DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında, yüzer güneş enerjisi santralinin (GES) ilk örneklerini artık Türkiye'de devreye almaya hazır hale geldiklerini belirterek, "Deniz üstü rüzgar Türkiye'de bir ilk olacak. Her yıl yapacağımızı ilan ettiğimiz YEKA projelerine 2026'da devam ediyoruz. COP31 öncesinde karada rüzgar ve karada güneş projelerimizin ihalelerini yapacağız; yaklaşık 2 bin 400 megavatlık bir kapasiteyi ihale edeceğiz. Hedefimiz, eylül-ekim gibi deniz üstü rüzgar YEKA'sının ilanını yapmak, 2027 yılı ilk çeyrekte de ihalesini yapmak. Ümit ediyorum 2027'nin ilk çeyreğinde 'offshore' YEKA ihalemizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı