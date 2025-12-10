Bakan Bayraktar: Doğudan batıya kesintisiz enerji akışı için büyük bir 'yeşil şebeke' hedefliyoruz

TÜRK Devletler Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Toplantısının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "Başta elektrik olmak üzere, özellikle yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin doğudan batıya aktarımıyla alakalı aslında üzerinde yeni bir büyük, yeşil şebeke; Türk Cumhuriyetlerinin olduğu veya Türk Devletleri Teşkilatı'nın olduğu bir network üzerinde ilgili kurumlarımız çalışacaklar, ilgili uzmanlarımız çalışacaklar ve bu bağlarımızı çok daha güçlü bir hale getirmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türk Devletler Teşkilatı Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TDT Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı'na Bakan Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, Kubanıçbek Ömüraliyev TDT Genel Sekreteri, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Ilyas Bakytzhan katıldı.

'MADEN KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTTIRMAK İÇİN 'MADEN BAKANLARI TOPLANTISI' YAPMAK İSTİYORUZ'

Toplantının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün burada Türk Devletleri Teşkilatı'nın 5'inci Enerji Bakanları Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Türk Devletler Teşkilatı 180 milyonluk bir nüfusa 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyaya sahip. Ekonomik büyüklük olarak baktığınızda da 2 trilyon dolarlık bir ekonomi üretiliyor Türk Devletler Teşkilatı'ndan, üye ülkeler tarafından. Özellikle enerji alanındaki iş birliğimizi bugün bir adım daha ileri götürecek konuları görüştüğümüz çok önemli bir zirveyi gerçekleştirdik. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan ülkeler baktığınızda çok önemli bir enerji ve maden potansiyeline sahip. Bugün bu ülkelerin yaklaşık 20 trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervine sahip olduğunu biliyoruz. 39 milyar varillik çok büyük, çok devasa bir petrol rezervine sahip olduklarını biliyoruz. Dünya'da üretilen uranyumun yüzde 40'ı yine Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla böyle büyük bir ekonomik büyüklüğü, enerji alanındaki ve maden alanındaki iş birliğini daha ileriye taşımak için bu zirveler çok önemli. Liderler zirvesinde zaten bakanlar oturumunun bu anlamda somut projelere dönüştürecek iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine önemli inisiyatifler alındı, kararlar alındı. Bizler de bunu sahada hayata geçirmek için bu toplantıları tertip ediyoruz. Çalışma grupları ile daha spesifik konularda da işbirliği alanlarını ve somut projeleri geliştiriyoruz. Bugünkü toplantıda bizim Türkiye olarak ev sahibi unvanıyla yaptığımız bu toplantıda bazı somut çıktılar ve önerilerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi özellikle enerji bakanları toplantılarını belki maden bakanlarıyla, maden konusundaki iş birliğimizi arttırmak için bir maden bakanları toplantısı platformuyla çeşitlendirmek istiyoruz. Çünkü bütün ülkelerde çok önemli bir bu anlamda da potansiyel var. Özellikle kritik ve stratejik madenlerde dünyanın gidişatına baktığımızda bu alandaki ihtiyacı Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kaynaklarından sağlayabilmek, bunları sürdürülebilir bir şekilde piyasalara sunmak fevkalade önem arz ediyor. Böyle bir önerimiz oldu. Bunu inşallah resmi yollardan ve önümüzdeki yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı, Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, başkanlığında yapılacak Liderler Zirvesi'nde bu kararların inşallah alınmasını sağlayıp ondan sonra da bu toplantıların belki ilkini yine İstanbul'da önümüzdeki yıl içerisinde tertip etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'PROJELERİ SOMUT BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYABİLECEK İŞ PLATFORMUYLA DA BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Bu toplantıda gördüğünüz hükümetler arasında bir iş birliği söz konusu ama biz bunu, bu somut projeleri hayata geçirecek özel sektörümüzle ve iş dünyasıyla buluşturmayı da önerdik bu toplantı vesilesiyle. Belki bundan sonraki toplantılarda bu bir günlük toplantının belki ilk bölümünde hükümetler arası görüşmeler, daha sonra da iş dünyasıyla bir araya geldiğimiz, özel sektörü, kamu şirketlerini bu anlamda cesaretlendirip projeleri somut bir şekilde ortaya koyabilecek bir iş platformuyla da bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu önerimizi de bu toplantı vesilesiyle yapmış olduk. Son olarak, işin özünde bu kadar büyük bir potansiyelin olduğu bir coğrafyada, böyle bir birliktelikte, aynı zamanda bir gönül bağlarımızın bu kadar kuvvetli olduğu bu ülkelerle biz aynı zamanda enerji bağlarımızı da daha yoğun bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. İkili veya çok taraflı projelerin içerisinde yer alıyoruz. Azerbaycan'la geliştirdiğimiz ilişkiler, Türkmenistan'la, diğer ülkelerle, Kazakistan'la, Kırgızistan'la geliştirdiğimiz ilişkiler hakikaten bu anlamda önemli ama bunu daha büyük ölçekte, makro ölçekte aynı zamanda elektriğin, doğal gazın ve petrolün doğudan batıya kesintisiz bir şekilde akabileceği enerji bağlarıyla da güçlendirme noktasında bazı somut önerilerimiz oldu. Başta elektrik olmak üzere, özellikle yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin doğudan batıya aktarımıyla alakalı aslında üzerinde yeni bir büyük, yeşil şebeke; Türk Cumhuriyetlerinin olduğu veya Türk Devletleri Teşkilatı'nın olduğu bir network üzerinde ilgili kurumlarımız çalışacaklar, ilgili uzmanlarımız çalışacaklar ve inşallah bu bağlarımızı çok daha güçlü bir hale getirmiş olacağız. Bu toplantı Çin'den en batıda Avrupa'ya kadar, Rus sınırından güneyde Kıbrıs Adası ile beraber tabii Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan çok önemli bir buluşmaydı. Ben bu buluşmanın tüm üye ülkelere, başta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'DOĞAL GAZ REZERVLERİNİN AZERBAYCAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN DE AVRUPA'YA BİR BORU HATTIYLA GELMESİ'

Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, 'Hazar'ın Türk dünyasını birleştirmesini sağlamalıyız' demesinin üzerine 'Bu kapsamda ne tür projeler geliştirilebilir?' sorusuna cevap veren Bakan Bayraktar, "Hazar'da elektrik geçişi projesi. Yine Hazar'da çok uzun yıllardır aslında, 30 yıldır üzerinde çalıştığımız belki diyebileceğimiz Hazar geçişli bir doğal gaz boru hattı projesi bunlara örnek olarak verilebilir. Biz Türkmenistan üzerinden, Türkmenistan'dan gaz almaya başladık Türkiye olarak ama farklı bir rotadan ve takas yoluyla, SWAP yoluyla gaz alıyoruz. Bunun ideali bu kadar önemli doğal gaz rezervlerinin Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya bir boru hattıyla gelmesi. Bunu da somut olarak açıkçası toplantıda takip ettiniz, önerdim. Bu konunun artık daha somutlaşması önem arz ediyor. Elektrik iletim hattının da yine Hazar üzerinden, Hazar'ın doğusundaki üye ülkelerin üreteceği yenilenebilir enerji kaynaklarının Azerbaycan'a ve oradan da Türkiye'ye intikali bu anlamda somut projeler olarak sayılabilir" ifadelerini kullandı.