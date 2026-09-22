Bakan Bak, Türkiye Cimnastik Federasyonunun Etimesgut'taki yeni binasını açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Türkiye Cimnastik Federasyonunun yeni binası ile Ankara'ya güzel eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun Etimesgut ilçesindeki yeni binasının açılışında konuşan Bak, yeni açılan tesisin özelliklerine değinerek "Türk sporunda büyük yatırımlar var. Burası 46 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Kapalı salonumuzun 8 bin 537 metrekarelik bir salonu var. İçerisinde 1350 seyirci kapasiteli tribünü var. Muhteşem gözüküyor. Aynı zamanda tesiste sporcu sağlık odası, fitness alanı, geniş eğitim alanları, 150 kişilik toplantı salonu var. Tribünleri dolduran misafirlerimize de velilerimize de teşekkür ediyoruz. Coşkulu alkışlarınız için, çocuklarımıza verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Başkente kazandırılan diğer projeleri de hatırlatan Bak, " Ankara'ya güzel eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Onların açılışlarına da devam edeceğiz. Anıttepe'deki olimpik havuzumuz bitmek üzere, onun da açılışını yapacağız. Ankara'nın merkezinde Türkiye'nin üçüncü büyük stadyumunu yapıyoruz. Ankara Stadyumu içindeki salonlarla beraber muhteşem bir eser olacak." şeklinde konuştu.

Cimnastik branşında daha önce kürsü görülmediğini hatırlatan Bakan Bak, "Bugün finallerde adı olan, meydanlarda adı olan, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında madalyaları olan bir Türkiye var. Bu noktada yapılan yatırımların karşılığını almaya başladık, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de tesisle beraber geleceğe de yatırım yaptıklarını vurgulayarak "Bu salon gerçekten başkentimize çok yakıştı. Sadece fiziksel imkanlarıyla değil, taşıdığı vizyonla da Türkiye'nin en önemli cimnastik merkezlerinden biri olacağına hiç şüphemiz yok. Burada yetişecek sporcularımız, Türk cimnastiğinin güçlü geleceğini inşa edecek ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil edecektir. Bu salon yalnızca bugün değil, Türkiye'nin başarılı yarınlarının da önemli bir simgesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, bazı federasyonların başkanları, bakanlık bürokratları ile milli sporcular katıldı.

Tören sonunda Suat Çelen, Bakan Bak'a hediye takdim etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Program, milli sporcuların gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA