Bakan Bak, Bayrampaşa'da 5 spor tesisi için 1 milyar 150 milyon liralık yatırımı duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayrampaşa'daki spor tesislerinin yenilenmesi için gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.

Mega Center Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve eski milli basketbolcu Semih Erden katıldı.

Bayrampaşa'da bulunan Arda Turan, Semih Erden, Necip Uysal, Cevatpaşa ve Mega Center spor tesislerinin yenilenmesi için 1 milyar 150 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Törende konuşan Osman Aşkın Bak, sporun ortak bir değer olduğunu aktararak, "Bayrampaşa ve spor için güzel bir gün yaşanıyor. İnşallah bu güzel yatırımları hep birlikte hayata geçirerek Bayrampaşa'nın gençlerine hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bayrampaşa'nın sporda özel bir ilçe olduğunu vurgulayan Bak, "Buradan Semih Erden, Arda Turan, Necip Uysal ve Hidayet Türkoğlu gibi çok değerli sporcularımız çıktı. Potansiyelli bir ilçe ve spor yatırımlarını hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spor yöneticiliğindeki tecrübesi ve gençler için çizdiği vizyon çok önemli. Başkan, bize gelerek Bayrampaşa'da spor tesislerinin yenilenmesi, yatırımların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 1 milyar 150 milyon liralık yatırım desteği verdik. İnşallah güzel ve modern tesisler ortaya çıkacak. Daha güvenli ve modern olacak. Buranın çocukları güzel tesislerde spor yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Beş tesis haricinde ilçede farklı yatırımlar da yaptıklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bayrampaşa'daki mevcut salonu yıktık. Onun yerine güzel bir spor kompleksini Bayrampaşa'ya kazandırıyoruz. Projeleri bitti. Yakında ihalesini yapacağız. Bayrampaşa, içinde spor salonu, yüzme havuzu, alt salonları ve kamp merkeziyle çok modern bir spor kompleksine kavuşacak. Bu da Türk sporu için önemli bir tesis olacak. Aynı zamanda Bayrampaşa Stadı'nın tribününü de yenileyeceğiz. Bu stadımızı da çok daha etkin bir hale getireceğiz. Bayrampaşa'da spora yaptığımız yatırımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, "Türkiye'nin dört yanında modern tesisler yapılmaya devam ediyor. Avrupa'daki en modern statlar, spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları Türkiye'de. Okul sporlarını daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Kulüp ve sporcu sayısını artırmak için çaba sarf ediyoruz. Her bir sporcu ve genç bizim için kıymetli. Gençlerimizin en önemli sorunlarından biri dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar. Gençlerimizi bunlardan uzak tutmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Onlar için bu yatırımları yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bak, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Spora yatırımı çok önemli görüyoruz. Altyapı ve tesis yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Avrupa'nın en modern atletizm tesisini Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında inşa ediyoruz. 3-4 ay içinde bitmesini bekliyoruz. Müthiş bir atletizm tesisi ortaya çıkıyor. Bağcılar'da çok modern bir atıcılık poligonu yapıyoruz. Pekçok tesisin yenilenmesi söz konusu. İstanbul, Avrupa Oyunları'na hızlı bir şekilde hazırlanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'da yapımı devam eden stada değinen Bakan Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ankara'da modern bir stadı yıl sonuna doğru açacağız. O da Türkiye'nin üçüncü büyük stadı olacak. İçinde 17 farklı branşın spor yapabilme imkanı var. Yaşayan bir tesis olacak. Türkiye'nin her yanındaki yatırımlarımız gençlerimiz için." değerlendirmesinde bulundu.

"Yurtlara başvuranların yüzde 96'sı yerleşti"

Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 96'sının yerleştirildiğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili bilgi veren Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi de üniversitelerde okuyan öğrencilerimize barınma imkanı sağlamak. Yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bize başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sını yurtlara yerleştirdik. Yerleştirmelerimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz." diye konuştu.

Davut Gül: "Okul spor kulübü sayımız 2 bin 700'e, lisanslı sporcu sayımız 820 bine çıktı"

Vali Davut Gül, İstanbul'daki okul spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısında çok büyük artış yaşandığını söyledi.

Gül, İstanbul'da sporun gelişmesi için verilen desteğe değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuz şanslı bir şehir. Sorunlarımız var ama bunların çözüm iradesi de var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinde gelmesi ve İstanbul'u bilmesi çok önemli bir avantaj. Sayın Bakanımızın sporun her kademesinde bulunması, İstanbul'umuzu adeta mahalle mahalle bilmesi, her tesisi, mahalledeki sporcuyu ve kulübü geçmişiyle birlikte bilip ve buna görev yaptığı her kademede katkı sunması kıymetli. Gençlik Spor Bakanlığımız kendi tesislerini yeniliyor, yeni tesisler yapıyor, belediyelerimizin yeni tesislerine ve mevcut tesislerin yenilenmesine katkı sunuyor, başta Milli Eğitim'deki atıl kalmış tesisler olmak üzere 7'den 70'e bütün İstanbulluların spor yapması için bizlere destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iradesi, Sayın Bakanımızın destekleriyle İstanbul'umuzda okul spor kulübü sayımız 32'den 2 bin 700'e, lisanslı sporcu sayımız 13 binden 820 bine çıktı. Bu seneki hedefimiz 1 milyon 500 bin. Okullarda ihtiyaç olan bütün spor malzemelerini temin ettik. İhtiyaç olacak bütün spor malzemelerini de temin edeceğiz. Kulüp var, lisanslı sporcumuz var, malzeme var, tesis var, kendi aralarında lig usulü müsabaka yapma iradesi var. Böyle devam ettiğimiz müddetçe daha az problemli insan, daha iyi örnekler, parmakla gösterilecek çocuklar ortaya çıkacak."

İbrahim Akın: "Bayrampaşa'nın geleceğinin temelini atıyoruz"

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, ilçenin spor anlamında bir adım daha ileri gideceğini söyledi.

Bayrampaşa için sıradan bir temel atma töreni olmadığını belirten Akın, "Bugün yalnızca betonun, demirin, sahanın veya bir spor tesisinin temelini değil, Bayrampaşa'nın geleceğinin temelini atıyoruz. Çocuklarımızın hayallerinin, gençlerimizin başarılarının, sporcularımızın şampiyonluklarının temelini atıyoruz. Bu temel, yıllar sonra Bayrampaşa'dan yetişen sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektiğinde çok daha büyük bir anlam kazanacak. Spor Toto Teşkilatı ve Gençlik Spor Bakanlığımızın güçlü destekleriyle Bayrampaşa'da spor adına yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Beş önemli spor noktasını kapsayan büyük bir dönüşümle Bayrampaşa'mızın spor altyapısını yeniden ele alıyoruz. Mevcut tesislerimizi daha modern, güvenli, nitelikli ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayışla yeniden geleceğe hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yeni üniteler, kullanım alanları ve imkanlar kazandırarak tesislerimizin kapasitesini ve hizmet kalitesini artırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA