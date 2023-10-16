Bakan Bak: "467 tane gençlik merkezimizde gençlerimizle bir aradayız" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 467 tane gençlik merkezinde gençlerle bir arada olduklarını, üniversitelerdeki genç ofislerinde de gençlerle beraber faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bakan Bak: "467 tane gençlik merkezimizde gençlerimizle bir aradayız"

KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 467 tane gençlik merkezinde gençlerle bir arada olduklarını, üniversitelerdeki genç ofislerinde de gençlerle beraber faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı tebrik ederek, "Selçuklu, 100'ün üzerinde kütüphanesiyle gençlerin bilgi toplumunda yer almasına hizmet ediyor. Tabii Konya, kendi başına, geçmiş döneminden itibaren bir değişimin, dönüşümün, kültürün şehri. Selçuklu burayı bir dönüşüm, bilgi toplumu şeklinde tasarlamış ve şimdi de bunun devamı bu ilçemizde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle kütüphane konusunda da bir hassasiyeti var. Malumunuz külliyede, Ankara'da büyük bir kütüphanemiz var. Milyonlarca kitap var. Ardından İstanbul'da Rami Kışlası'nı bir kütüphaneye çevirdik. Bilgi toplumunun gelişmesi gerekiyor. Gençlerimizin bilgiye ulaşması gerekiyor. İstanbul'da görüyoruz, belediyelerimiz kütüphaneler yapıyor. Büyükşehirlerimizde Konya'mızda yapıyorlar. Böylesine güzel yeni nesil bir eserin içerisinde hem sosyal faaliyetler var hem spor yapılabiliyor, vakit geçirilebiliyor. Konferans salonu, sinema, teknoloji atölyeleri var. Pek çok tesis bir arada. Burada güzel bir ortam oluşturulmuş, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu ülkenin gençlerine güveniyoruz"

Gençlik konseyindeki gençleri de tebrik eden Bakan Bak, "Onlar da bu ilçenin gençleri olarak bu ilçenin daha iyi olması için çeşitli komisyonlarda bilgi üretiyor. Süreç üretiyor, fikirlerini belediyeyle paylaşıyorlar. Biz de gençlik merkezlerimizde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 467 tane gençlik merkezimizde gençlerimizle bir aradayız. Orada kitaplarımız, kütüphanelerimiz de var, sosyal faaliyetlerimiz var. Ayrıca üniversitelerde genç ofislerimiz var. Genç ofislerimizde de biz yine gençlerle beraber faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerin bu ülkenin gelişmesi için katkılarını bekliyoruz. Tabii çağımız bilgi çağı, bilgiyi en iyi şekilde yönetmek, bilgiyi en iyi şekilde paylaşmak, bilgiyi en iyi şekilde yönlendirmek çok çok önemli. Bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz bunu böyle görüyoruz. Vatanını seven, vatanı için kafa yoran, araştıran gençler var. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de bilgiye sahip olmalıyız. Bu bilgiyi paylaşmalıyız. Üretmeliyiz ve bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Bu eserler için teşekkür ediyoruz. Burası üniversite ilçesi. Etrafta okullar var, gençlerimiz var. Herkesi bu güzel kütüphaneye bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Bilgi toplumu, bilgi toplumunun gerekleri gerçekten insanın kendisini bilmesi, çevresini bilmesi, okuması, işin özünü, özetini oluşturur. Bunun da temelini kitap oluşturur, kitabın merkezlendiği kütüphane oluşturuyor. Bu yönüyle de Milli Eğitim Bakanlığı'mızın belirlenmiş olduğu perspektif dahilinde belediyelerimizin de bu noktada görev alması, nitelikli katma değer üreten, eğitime, marifete ilişkin hizmetlerin ortaya koyulması, bunun gençlerle buluşturulmasının çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya'nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Geçmişten itibaren kültürün, medeniyetin inşa edildiği bir şehirde yaşıyoruz. Özellikle Selçuklu başkenti Darü'l-mülk yaptığı dönemde hem ilim insanlarıyla hem medreseleriyle adeta Anadolu'nun tapusu haline gelmiş bir şehirde bulunuyoruz. Bugün Konya yine medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birisi. 5 üniversitesinde 120 bine yakın üniversite öğrencisini misafir eden, kitapla haşır neşir, okuyan bir şehirde yaşıyoruz. Konya bir taraftan da okuryazarlığı ve kitapla haşır neşirliğini arttırmak için böyle güzel tesisler ortaya koyuyor. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, gençleri anlamak, onların geleceklerine yatırım yapmakla olacağını ifade ederek, "Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve okuyan, çalışan her açıdan donanımlı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bakımdan Selçuklu'muza hem yeni eğitim tesisleri kazandırıyor hem de mevcut eğitim tesislerinin eksiklerini gideriyor, standartlarını yükseltiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet daha sonra kütüphanede incelemelerde bulundu.