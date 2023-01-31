Bahreyn Kralı'ndan Katar'la 'askıda kalan meseleleri çözme' vurgusu

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Katar ile askıda kalan meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Katar ile askıda kalan meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Al Halife'nin başkanlık ettiği haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında bölgesel ve yerel meseleler görüşüldü.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştiren ve halklarının çıkarlarını sağlayan her şeye destek verdiklerini vurgulayan Bahreyn Kralı, KİK Yüksek Konseyi kararları ve Körfez krizini bitiren 2021'deki El-Ula Bildirisi'ni uygulama konusunda kararlı olunması çağrısında bulundu.

Al Halife, ortak hedeflere ulaşmak, KİK'in bütünlüğünü, bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak için Bahreyn ile Katar arasındaki sorunları çözmek amacıyla çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.