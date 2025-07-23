Bahreyn Kralı Lübnan'da Daimi Diplomatik Misyon Kuruyor

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Lübnan'da daimi diplomatik misyon kurma kararı aldığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn'in başkenti Manama'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmede, Bahreyn Kralı Al Halife'nin Lübnan'da daimi diplomatik bir misyon kurma kararı aldığı kaydedildi.

Al Halife, "Bu görüşmenin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda verimli iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise Beyrut'ta daimi diplomatik misyon kurma kararı için Kral Al Halife'ye teşekkür ederek, "Kardeşliğinizden, ülkelerimiz arasındaki ticaretin yeniden canlanmasını ve halklarımızın yararına çeşitli alanlarda iş birliğini artırmayı diliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn ile Kral Al Halife'nin görüşmesinin ardından Lübnan ile Bahreyn'den yapılan ortak açıklamada ise, iki lider arasındaki görüşmenin "mevcut bölgesel gelişmelerin bölgesel güvenlik ve istikrara yansımaları, çatışmaların çözümü ve krizlerin diyalog ile diplomatik yollarla giderilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ile bölgede güvenliğin tesis edilmesi" konularına odaklandığı ifade edildi.

Görüşmede, ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra ekonomi ile ticari heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin yoğunlaştırılması başlıklarının da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, iç işlerine müdahale edilmemesi ve Birleşmiş Milletler Şartı ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması gereğini vurguladığı kaydedildi.

Bahreyn Kralı Al Halife'nin, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekleyen kararlı duruşunu ve iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddettiğini vurguladığı bildirildi.

Bahreyn'in, İsrail ile ateşkesi koruma, gerilimi azaltma, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, silahların sadece Lübnan devletinin elinde toplanması ve Lübnan hükümetinin kendi güçleriyle tüm topraklarda egemenliğini sağlaması çabalarını desteklediğini vurgulayan Kral Al Halife'nin, ayrıca Lübnan ordusunun desteklenmesinin önemine dikkati çektiği vurgulandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın ise, Bahreyn Kralı Al Halife'nin Lübnan'a yönelik destekleyici tutumları için teşekkür ettiği ve Lübnan- Körfez ilişkilerinin güçlenmesini istediklerini dile getirdiği belirtildi.

Bu arada Manama ziyareti kapsamında Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu'nu da ziyaret eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'ın karşılıklı güvene dayalı yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Avn, Bahreyn'i "dürüst bir ortak" şeklinde nitelendirerek, iki ülke arasında hem hükümetler hem de özel sektör düzeyinde yeni ve somut bir iş birliği döneminin başlatılabileceğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin daveti üzerine salı günü resmi bir ziyaret için Manama'ya gittiğini duyurmuştu.