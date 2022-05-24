BAHÇELİEVLER'DE PENELVANDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler

BAHÇELİEVLER'DE PENELVANDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de, iki şüpheli park halindeki panelvandan 35 bin lira değerinde spiral kesici, matkap ve benzeri ekipmanları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Mağdur Caner Demir, "Yakın zamanda mahallemizde komşumuzun minibüsünden benzer şekilde aynı kişiler mallarını çaldı" dedi.

Olay, 17 Şubat Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cam balkon ve demir doğrama ustası Caner Demir, 15 Şubat Salı günü Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 34 BY 3103 plakalı panelvan minibüsünü park etti. İki gün sonra geldiğinde kapıların açık olması üzerine içerisini kontrol eden Demir, matkap, spiral kesici ve benzeri ekipmanlarının çalındığını fark etti. Demir'in şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

"BAGAJ KAPISINI AÇIP İÇİNDEKİ MALLARI ÇALIP GÖTÜRÜYORLAR"

Caner Demir, "3 ay önce aracımızın kapısını açarak, araç içindeki takımlarımızı çaldılar. Mağdur olduk, 35 bin lira değerinde takımımız çalındı. Sabah 06.30 sıralarında gelip ön kapıyı açıyorlar. Daha sonra bagaj kapısını açıp içindeki malları çalıp götürüyorlar. Kamyonet minibüsün yanına yanaşıp kapıyla kamufle ediyor. Sonra takımlarımızın hepsini götürüyorlar. Yakın zamanda mahallemizde komşumuzun minibüsünden benzer şekilde aynı kamyonet aynı kişiler mallarını çaldı" dedi.

"İKİ HIRSIZLIKTA AYNI TEKNİĞİ KULLANMIŞLAR "

Caner Demir, 17 Mayıs Salı günü benzer bir hırsızlıkla malları çalınan Kazım Kaya ile irtibata geçti. İki olayda da aynı minibüsün kullanıldığını iddia eden Caner Demir ve Kazım Kaya, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

16 Mayıs Pazartesi günü minibüsünden 44 bin lira değerinde çorap çalınan Kazım Kaya, "3 ay önce aynı mahallede aynı kişiler komşumuzun minibüsünden mallarını çaldı. Nereden biliyorum bunu, benim haberin televizyonda yayınlandığı için bu arkadaş bana ulaştı. 3 ay önce aynı şekilde aynı kişiler ve aynı araç bu arkadaşı soyuyor. Aradan 3 ay geçtikten sonra da benim aracı soyuyorlar" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel