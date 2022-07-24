Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile esnaf ve aileleri ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile esnaf ve aileleri ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarına çözüm arayan Beyoğlu, Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gençlerin hizmetlerle ilgili görüşlerini dinledi.

Başkan Beyoğlu, daha sonra eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih Mahallesi'nde ailelere misafir oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyoğlu, "Her ziyaretimizde bu güzel tablo ile karşılaşıyoruz. Halkımız, samimiyete tam prim veriyor. Sorununu çözdüğümüz her bir insanımız bizi mutlu ediyor." dedi.

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Hüseyin Beyoğlu Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title