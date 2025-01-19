Bağdat Büyükelçisi İnan, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

İnan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde İnan, Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğrafını oylarken yine aynı kategoriden Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" karesini oyladı. Büyükelçi İnan, yine "Haber" kategorisinden Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" karesi için de oyunu kullandı.

"Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten İnan, "2024 yılında yaşanan sıkıntıların geride kalması dileklerimi iletiliyorum." dedi.

2025'in huzur ve barış içinde geçmesini dileyen İnan, bu yılın Orta Doğu bölgesine sürdürülebilir şekilde barış ve huzuru getirmesini temenni ettiğini söyledi.