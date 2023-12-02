Üye Girişi
Haberler

Bağcılar Belediyesi 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali, Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinin yeteneklerini sergilediği renkli bir etkinlik oldu. Festivalde 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinin eğitim aldıkları branşlarda yeteneklerini sergilediği festivalde 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirdi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programa; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ünlü sporcular ve engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirildi. Ayrıca 100 çocuk da Gazze'de ölen çocuklar için sahneye çıktı. Minikler, 'Kardan Aydınlık' isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Engelliler Sarayı'na girişte gençlerimizle tanışmaya başladık. Her birinin ayrı bir özelliği, yeteneği var. Yetenekli gençlerin özellikle bu binada hayat bulması ve yeteneklerini engelsiz bir şekilde yapabilmeleri çok değerli. Türkiye olarak hepsiyle gurur duydum. Amacımız toplumda engelli bireyleri evlerine hapsetmek değil, sosyal hayata tutundurmak, toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatmaktır. Burada gençlerimizi motive etmek açısından spor da son derece önemli' dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise 'Bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenliyoruz. Engelliler Sarayı'mız bizim dünya çapında yeterliliğe sahiptir. En üst katımızı da spor salonu olarak organize ettik. Burası ilçede binlerce engelli kursiyerimizin sosyal hayata katılımı, öncü birey olmaları adına çok önemli çalışmalar yürütüyor. Yılda binin üzerinde öğrenci sertifika alıyor. Üniversitelerle iş birliği de yapıyoruz. Kursiyerler 100'ün üzerinde uluslararası alanda madalya kazandı. Bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. Spor salonumuzla da sporcularımızın Türkiye ve dünya ölçeğinde yer edinmelerini arzu ediyoruz' diye konuştu.

Açılış konuşmalarının arından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye ve plaket takdim etti. Ardından bu yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Belediyesi Cumhuriyet Dünya Engelliler Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title