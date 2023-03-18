Bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonda oğul tutuklandı, baba serbest

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda 11 kilo 200 gram esrarla yakalanan Serkan D. (34) tutuklanırken, babası B.D. (61) ise serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Yenicekent Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen B.D. ile oğlu Serkan D. gözaltına alındı. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpekleri 'Artı', 'Manşet' ve 'Balya' ile bağ evi ve bahçesinde arama yapıldı. Aramalarda bağ evindeki arı kovanı ve sazlıkların arasına gizlenmiş 11 kilo 200 gram esrar, yeni dikilmiş 18 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 1 av tüfeği, kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ve 4 ecstasy hap ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan Duman tutuklanırken, babası B.D. ise serbest bırakıldı.