Bafra Ovası'nda Tütün Hasadı Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda, yüksek kuşakta yetiştirilen tütünün hasadı sürüyor.

Bafra Ovası'nda, 20 bin dekar alana şubat ayında fide ekimiyle başlanan tütün üretimi, mayıs ayında ekim, ağustos ayında ise kırım (hasat) işlemleriyle devam ediyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da en fazla tütün üretimi yapılan yerlerden birinin Orta Durak Mahallesi olduğunu söyledi.

Tosuner, "Burada 170 hanenin ortalaması en az 20 dekar tütün ekiyor. Tütün, tarımın en fazla el emeği gerektiren ve en zor şartlarda yapılan emektar bir ürünüdür." dedi.

Bafra tütününün çok kaliteli olduğuna işaret eden Tosuner, üreticilerin de Türk tütününü talep ettiğini belirtti.

Tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Tosuner, şunları dile getirdi:

"Şu anda 5 Amerikan firması çiftçiye avans veriyor ve bu durum üreticiyi mağdur ediyor. 100 ile 110 kilogram verim alınan bir dekardan 3 bin 500 lira gelir elde ediliyor. İcarlık (kiralık) arazinin dönümü 2 bin lirayı buluyor. Ayrıca tütünün olabilmesi için 3-4 kez ilaçlama yapılması gerekiyor. Devletimizden isteğimiz, alıcı firmalarla oturulup tütüncülerin mağduriyetinin giderilmesi. Gerçek tütün yapan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanların desteklenmesini diliyorum. Bu yıl 310 liraya tütün yaptırıyorlar, eğer yapmazsa çiftçi geçinemiyor. Gerçek denetim altında olunmasını istiyorum."

Orta Durak Mahallesi'nde tütün kırımı yapan Yeliz Çin, "Mayıs'ın 1'inde ekim ve fide dikimlerini yaptık. Bu süreçte yevmiye ile işçi çalıştırdık, kazımını yaptık, şimdi de kırımına başladık. Şu an üçüncü eldeyiz ve kırıma devam ediyoruz. Sabah 3.00'te kalkıyoruz, 5.00'te tarlaya giriyoruz ve 10.00'a kadar çalışıyoruz. Yarım gün yevmiye olarak 750 lira veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle çiftçilerinden Mehmet Çin ise 35 dekar alana tütün ektiğini belirterek, "Sulama şartı olmayan arazimizden 5 ton tütün alıyoruz. Dönüm başına 150 kilogram verim alıyoruz. Bu yıl kilogram başına 300 lira olan sözleşmemiz, geçen sene 180 liraydı. Tütün meşakkatli bir ürün. Devletimiz tütünü desteklesin, biz sadece tüccarların elindeyiz. Tüccarlar ne derse onu yapıyoruz. Gençlerimiz de bu yüzden köylerini bırakıyor. Köylerimiz boşalmasın." dedi.

Tarım işçisi Yeter Yaralı da tütün hasadının zorluklarına işaret etti.

Açıklamaların ardından, Ziraat Odasında görevli üç mühendis tarla sahibi ile birlikte ürünlerde inceleme yaparak, ilaçlama ve iyi tarım konularında bilgilendirmede bulundu.