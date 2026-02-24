Haberler

Bafra OSB'de yeni hizmet binalarının inşaatları sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden jandarma karakolu, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve itfaiye binası inşaatlarında incelemeler yapıldı. Projelerle sanayi bölgesinin güvenliği artırılacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yapımı devam eden jandarma karakolu, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve itfaiye binası inşaatlarında inceleme yapıldı.

Bafra OSB'nin güvenlik ve acil müdahale altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen projeleri inceleyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Emin Usta, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Tamamlanacak projelerle sanayi bölgesindeki işletmelerin ve çalışanların daha güvenli ortamda faaliyet göstermesi, acil durumlara ise yerinde ve hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

