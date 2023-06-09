Bafra'da Şiir Dinletisi ve Yarışması düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Şiir Dinletisi ve Yarışması gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Belediyesi ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katkılarıyla Çetinkaya Köprüsü Sedde Parkı'nda düzenlenen etkinliğin bu yıl ikincisi yapıldı.

Yarışmada Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Şevval İkra Çelebi birinci, Bafra Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nden Şeref Eren Yanık ikinci, Bafra Fen Lisesi'nden Salih Ege de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmada, şiirin sanatın doruk noktası olduğunu belirterek, "Duygularını birkaç cümle ile ifade edebilmek herkesin harcı değildir. Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilerimizin hepsi benim kalbimde birinci, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da öğrencilerin hayatlarında daha güzel dereceler almalarını temenni ederek, "Emeği geçen eğitimcilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizi çok güzel hazırlamışlar, jüri üyelerimiz de değerlendirme yaparak sonuçları belirledi." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise katılımcılara teşekkür ederek, öğrencilere de başarılar diledi.