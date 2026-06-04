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Bafra'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Bafra'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 24 fırında gramaj, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Sağlıklı gıda için denetimlerin periyodik olarak süreceği belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.

Çalışmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren 24 fırın kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, ekmek ve unlu mamullerin gramaj ile fiyat uygunluğunu, hijyen koşullarını, genel temizlik durumunu, iş yerlerine ait evrak ve ruhsatları inceledi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetim faaliyetlerinin belirli periyotlarla devam edeceğini vurgulayan ekipler, işletmelere hijyen ve yasal mevzuat kurallarına uygun hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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