Bafra'da Fındık Hasadı Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, yüksek kesimlerde fındık hasadına devam ediliyor.

Türkiye'nin verimli ovalarından Bafra Ovası'nda, 17 mahallede 22 bin dekarlık kayıtlı alanda fındık üretimi yapılıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da üçüncü kuşak diye adlandırdıkları 17 mahallede fındık üretiminin sürdüğünü söyledi.

Üreticilerden kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili hiçbir şikayet almadıklarını belirten Tosuner, "Çünkü Ordu, Giresun, Çarşamba ve Terme'de bu zararlının görüldüğünü öğrendiğimizde, Samsun Valiliğinin talimatıyla yaptığımız ortak toplantılarda, boş veya dolu ayrımı yapmadan tüm köy evlerinde iki kez ilaçlama gerçekleştirdik. Bunun faydasını bugün görüyoruz." dedi.

Çiftçilerin verim düşük olsa da karamsar olmadığını anlatan Tosuner, "Üreticilerimiz fındığın dibine kullanılacak gübreler için destek istiyorlar. Yaklaşık 22 bin dekar kayıtlı fındık ekim arazisi var. Orman vasfını yitirmiş ve halen kullanım hakkı olan kişiler, tapu alamıyorlar. Devletimiz, dededen kalan bu tür arazilerin dilekçelerini göz ardı etmeyip, 2B statüsüne çevirerek cüzi bir rakamla fındık üreticilerine satarsa, ekim alanları daha da artar." ifadelerini kullandı.

Yeşilköy Mahallesi Muhtarı ve fındık üreticisi Nizam Kaya, verimin bu yıl düşük olduğunu, dönüm başına 250 ila 300 kilogram verim beklendiğini söyledi.

Kaya, "Bu yıl çok kurak geçti. Yağış oldu, rüzgar çıktı ve buzlanmalar nedeniyle fındıklar hastalandı. Yüzde 50 randımana ulaşan fındık çok az. Randımanlar yüzde 30-40 arasında gidiyor." dedi.

Geçen yıl 1000 lira olan işçi yevmiyesinin bu yıl 1500-1700 liraya çıktığını dile getiren Kaya, "Vatandaşın o kadar mahsulü çıkmıyor. İşçi çalıştırıyorsun, bir ya da iki çuval fındık topluyor ve topladığı fındık, verdiği yevmiyeyi karşılamıyor." diye konuştu.

Fındık üreticisi Necati Topkaya ise "Önceden tütünle uğraşıyorduk, son 20 yıldır fındıkla uğraşıyoruz. 40 dönüm fındıklığım var. Ayın 15'inden bu yana topluyorum, kahverengi kokarca görmedim. Bizim burada kokarca yok. Mahsulden memnun değiliz. Geçen sene de bu sene de fındık zayıf. Birkaç senedir verim düşük." ifadelerini kullandı.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç de Bafra genelindeki 17 mahallede kokarca ile mücadele edildiğini kaydetti.

Andiç, "Kesinlikle bu bölgelerde kokarca olduğunu duymadım. Tüccarlar, vatandaşımızı mağdur etmek için 'kokarca var' diyerek fiyat düşürmeye çalışıyorlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Don olayları bazı yerlerde var, bazılarında yok. Bu yıl iklim çok değişik geçti. Bizler devletimizden gübre konusunda destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Fındık toplayıcısı Enes Nacak, "Sabah 6.00'da kalkıyorum, 7.30'da fındık tarlasına gelip çalışıyorum. Saat 12.00'de mola veriyorum. 13.30'da tekrar çalışmaya başlayıp 18.00'de bitiriyorum. 1500 lira yevmiye alıyorum, şükür bu da bana yetiyor." dedi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan ve dedesinin tarlasında çalışan Cihan Tuna Topkaya ise şunları kaydetti:

"Fındık sezonunda tarlada çalışıyorum. Fındık toplamak yorucu bir iş, dik yamaçlar, sıcak hava var. Ama yevmiyesi iyi. Dedem günlük 1500 lira veriyor. Bu parayla yıl içindeki üniversite masraflarımın bir kısmını karşılayabiliyorum."