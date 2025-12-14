Haberler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, GKRY'yi ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yatırım, enerji, ticaret ve turizm konularında istişarelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, ilk kez GKRY'ye ziyarette bulunan Al Nahyan, Hristodulidis ile görüştü.

Heyetler arası görüşmelere de katılan Al Nahyan'ın, 3. Makarios Anıtı'na çelenk bırakması dikkati çekti.

Görüşmelerde yatırım, enerji, ticaret ve turizm gibi alanlar hakkında istişarede bulunan taraflar, bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.

