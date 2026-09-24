Babacan, Sakarya Kocaali'de fındık üreticilerini dinledi, 20 milyar doları eleştirdi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Fındık fiyatları ve artan maliyetlerden şikayet eden üreticilerle görüşen Babacan, Türkiye'nin toplam fındık üretimi ve ihracatının yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Birileri yirmi milyar dolar vuruyor geçiyor. Memleketin geldiği hal bu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya'nın Kocaali ilçesini ziyaret etti. Babacan, burada fındık üreticileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Fındık üreticileri, Babacan'a fındık fiyatları ile üretim maliyetlerindeki artıştan şikayet etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Babacan, Türkiye'nin toplam fındık üretimi ve ihracatından elde edilen gelir ile gündeme gelen 20 milyar dolarlık rakamı karşılaştırdı.

Babacan, şöyle konuştu:

"Birileri 20 milyar dolar vuruyor geçiyor. Burada şimdi 280 kilo, 80 kilo hesabını yapıyoruz. Türkiye'nin toplam fındık üretiminin, ihracatının diyelim tamamı yaklaşık 2,5 milyar dolar falan yani kabaca. Bütün üretim; Giresun'u, Ordu'su, Hendek'i her yer her yer. Ama 20 milyar doları bir kişi vurup geçiyorlar yani. Memleketin geldiği hal bu."

Kaynak: ANKA