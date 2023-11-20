Azerbaycanlıların Türkiye tercihleri araştırıldı: Galatasaray destekleniyor, kebap seviliyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye ve Azerbaycan'da eşzamanlı olarak yaptığı araştırmada iki ülkenin ilişkilerini mercek altına aldı.

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye ve Azerbaycan'da eşzamanlı olarak yaptığı araştırmada iki ülkenin ilişkilerini mercek altına aldı. Araştırmada; Azerbaycan halkının en sevdiği Türk yemeği kebap olurken, en çok desteklediği Türk takımı Galatasaray oldu.

Araştırma, Türkiye ve Azerbaycan'da eşzamanlı olarak 2 bin 200 kişiyle yapıldı. Araştırma kapsamında Azerbaycan'da 'Türkiye deyince aklınıza gelen ilk 3 şey' nedir sorusu yöneltildi. Gelen cevaplar arasında ilk sırada yüzde 55,1 ile kardeşlik-dostluk yer aldı. İkinci sırada yüzde 15,2'si İstanbul, üçüncü olarak ise yüzde 8,7'lik bir oran ile şarkılar oldu. Türkiye'ye yöneltilen soruda da Türk halkının yüzde 32,3'ünün Azerbaycan denilince ilk olarak kardeşlik ve dostluk cevabını verdiği görüldü. İkinci sırada yüzde 18,6'sı Lehçe, üçüncü olarak ise yüzde 13,3'lük bir oran ile şarkılar oldu.

AZERBAYCAN'DA EN SEVİLEN TÜRK YEMEĞİ KEBAP

Araştırmada, en sevilen Türk yemekleri ve Azerbaycan yemekleri de soruldu.

Türk yemekleri sıralamasında Azerbaycanlı katılımcıların yüzde 26'sı birinciliği kebaba verdi. İkinci sırada yüzde 23,7 ile lahmacun yer aldı. En sevilen Türk yemekleri sıralamasında üçüncülük ise yüzde 13,7 ile iskenderin oldu. Diğer en beğenilen yemekler sırasıyla; yüzde 10,7 baklava, yüzde 8,4 mantı, yüzde 5,3 döner, yüzde 3,8 künefe, yüzde 2,3 lokum, yüzde 1,5 köfte, yüzde 1,5 sarma, yüzde 1,5 pide, yüzde 0,8 kadayıf.

Azerbaycan yemekleri sıralamasında ise Türk katılımcıların ilk tercihi yüzde 28,1 ile Şah pilavı oldu. İkinci yüzde 14,1 ile dolma, üçüncü ise yüzde 11,1 ile düşbere oldu. Diğer en beğenilen yemekler sırasıyla; yüzde 9,5 Lüle Kebabı, yüzde 9,0 buryan, yüzde 6,5 reçel, yüzde 5,0 şekerbura, yüzde 4,5 paxlava, yüzde 4,0 levengi, yüzde 2,5 piti, yüzde 1,0 şaşlık, yüzde 0,5 badımcan.

AZERBAYCAN MÜZİKLERİ TÜRKİYE'DE DİNLENİYOR

Katılımcılara müzik tercihleri de soruldu. Türk katılımcıların yüzde 63,5'i Azerbaycan müzikleri dinlediğini belirtti. Azerbaycanlı katılımcıların da yüzde 85,5'inin Türk müziği dinledikleri görüldü.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Araştırmaya göre Azerbaycanlı katılımcıların yüzde 54,3'ü Türkiye'de üniversite okumak istiyor. Türk katılımcıların yüzde 51,5'i de Azerbaycan'da üniversite okumak istediğini belirtiyor.

BİRİNCİLİĞİ HANDE ERÇEL VE ÇAĞATAY ULUSOY PAYLAŞTI

Azerbaycan'da Türkiye'de takip ettikleri gündem konuları soruldu ve gelen cevaplar arasında yüzde 43,6 ile Dizi/Film seçeneği birinci sırada yer aldı. Dizi/film denilince de akla en beğenilen oyuncu sorusu geldi. Azerbaycanlı katılımcılar 'Türkiye'de hangi oyuncu ile kahve içmek isterdiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 15,1'i kadın oyuncu olarak Hande Erçel'i seçerken, yüzde 14'ü Fahriye Evcen dedi. Üçüncü olarak ise yüzde 12,9'luk bir oran ile Meryem Uzerli oldu.

Diğer kadın oyunlar ise sırasıyla; yüzde 9,7 Beren Saat, yüzde 8,6 Bergüzar Korel, yüzde 8,6 Tuba Büyüküstün, yüzde 5,4 Neslihan Atagül, yüzde 5,4 Pınar Deniz, yüzde 4,3 Afra Saraçoğlu, yüzde 4,3 Dilan Çiçek Deniz, yüzde 4,3 Elçin Sangu, yüzde 3,2 Farah Zeynep Abdullah, yüzde 2,2 Cansu Dere, yüzde 1,1 Melis Sezen, yüzde 1,1 Demet Özdemir.

Azerbaycanlı katılımcıların erkek oyuncu sıralamasında ise yüzde 16,3 ile Çağatay Ulusoy ilk sırada bulunuyor. İkinci sırayı ise yüzde 15,2 ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu paylaşıyor.

Diğer erkek oyuncular sırasıyla; yüzde 9,8 Burak Özçivit, yüzde 6,5 Haluk Bilginer, yüzde 6,5 Halit Ergenç, yüzde 6,5 Barış Arduç, yüzde 4,3 Alperen Duymaz, yüzde 3,3 Mert Ramazan Demir, yüzde 3,3 Kerem Bürsin, yüzde 3,3 Mert Yazıcıoğlu, yüzde 2,2 Engin Akyürek, yüzde 2,2 Aras Bulut İynemli, yüzde 2,2 Aykut Elmas, yüzde 2,2 Necati Şaşmaz, yüzde 1,1 Mehmet Günsür.

AZERBAYCAN'DA EN SEVİLEN TÜRK DİZİSİ KURTLAR VADİSİ

'Türkiye'de hangi diziyi takip ediyorsunuz /ettiniz?' sorusuna verilen cevaplarda ilk sırada yüzde 37,1 ile Kurtlar Vadisi yer aldı. İkinci olarak yüzde 13,7 ile Muhteşem Yüzyıl seçildi. Üçüncü ise yüzde 12,1 ile Yaprak Dökümü oldu.

Diğer takip edilen diziler sırasıyla; yüzde 6,5 Aşkı Memnu, yüzde 4,8 Söz, yüzde 4,8 Çukur, yüzde 4,0 Kara Sevda, yüzde 3,2 Diriliş Ertuğrul, yüzde 2,4 Seksenler, yüzde 2,4 Güneşin Kızları, yüzde 2,4 Kırmızı Oda, yüzde 1,6 Arka Sokaklar, yüzde 1,6 Mucize Doktor, yüzde 1,6 Avrupa Yakası, yüzde 0,8 Ezel, yüzde 0,8 Payitaht Abdülhamid.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK GALATASARAY'I DESTEKLİYOR

Yapılan araştırmada 'Türkiye'de desteklediğiniz takım hangisidir?' sorusuna yüzde 56'lık büyük bir kesim Galatasaray cevabını verirken, onu yüzde 20'lik bir oranla Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş ise yüzde 16'lık bir oran ile Azerbaycan halkının üçüncü tercihi olarak kayıtlara geçti.

ALİYEV İLE BAKÜ'DE TOGG TURU

Azerbaycanlı katılımcıların 'İlhan Aliyev'le ne yapmak istersiniz?' sorusuna verdiği yanıtlar da oldukça ilgi çekici. Katılımcıların yüzde 30'u Haydar Aliyev Sarayı'nı birlikte gezmek isterken yüzde 18,3'ü Bakü'de kahve içmek istediğini belirtti. Yüzde 14,2'si Cumhurbaşkanı Aliyev'le beraber İstanbul'da boğaz turu yapmak istediğini, yüzde 8,3'ü Bakü'de TOGG ile şehir turu atmak istediğini kaydetti.