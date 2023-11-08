Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde topraklarının işgalden kurtarılması için canlarını feda eden şehitler anıldı.

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde topraklarının işgalden kurtarılması için canlarını feda eden şehitler anıldı.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin yıl dönümünde şehitlikleri ziyaret etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan yaklaşık 300 yerleşim birimini işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden olmuştu. 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit vermişti.