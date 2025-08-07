Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Enerji Temsilcisi ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Enerji Temsilcisi ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde, SOCAR ile ExxonMobil arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için ABD'de bulunan Aliyev, Witkoff'la görüştü.

Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff'un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında "İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptına Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill imza attı.

İmza töreninin ardından Aliyev ve Witkoff arasında ikili görüş gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.