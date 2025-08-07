Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Enerji Temsilcisi ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için ABD'de bulunan Aliyev, Witkoff'la görüştü.

Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff'un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında "İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptına Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill imza attı.

İmza töreninin ardından Aliyev ve Witkoff arasında ikili görüş gerçekleştirildi.